Эксперты сообщили об утечке данных клиентов Facebook, Instagram и LinkedIn

По информации DLBI, в свободном доступе оказались данные 66,1 млн пользователей LinkedIn, доступ к которой заблокирован в России, а также 11,6 млн клиентов Instagram и 81,5 млн пользователей Facebook. Из базы можно было узнать ФИО клиентов, получить ссылки на их профили, узнать страну проживания, место работы, должность, данные по подписчикам и контактную информацию.