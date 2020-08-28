Эксперты сообщили об утечке данных клиентов Facebook, Instagram и LinkedIn
Эксперты по разведке уязвимостей хранения данных, а также по мониторингу мошеннических ресурсов в DarkNet Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI) обнаружили в свободном доступе персональные данные более 150 млн пользователей социальных сетей LinkedIn, Facebook и Instagram, сообщается в Telegram-канале DLBI. «Ведомости» направили запросы в пресс-службы социальных сетей.
«Сервер располагался в США, на площадке Alibaba, и принадлежал китайской компании Shenzhen Benniao Social Technology (socialarks.com), которая предоставляет «лиды» из социальных сетей для китайских компаний, работающих на зарубежных рынках», ‒ сказано в сообщении.
По информации DLBI, в свободном доступе оказались данные 66,1 млн пользователей LinkedIn, доступ к которой заблокирован в России, а также 11,6 млн клиентов Instagram и 81,5 млн пользователей Facebook. Из базы можно было узнать ФИО клиентов, получить ссылки на их профили, узнать страну проживания, место работы, должность, данные по подписчикам и контактную информацию.
Основатель DLBI Ашот Оганесян сообщил «Ведомостям», что в базе точно есть данные россиян, но не назвал их количество. По его словам, утечка не несет особой опасности для пользователей, так как информация из социальных сетей является публичной.