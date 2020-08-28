Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Медиа

Эксперты сообщили об утечке данных клиентов Facebook, Instagram и LinkedIn

Ведомости

Эксперты по разведке уязвимостей хранения данных, а также по мониторингу мошеннических ресурсов в DarkNet Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI) обнаружили в свободном доступе персональные данные более 150 млн пользователей социальных сетей LinkedIn, Facebook и Instagram, сообщается в Telegram-канале DLBI. «Ведомости» направили запросы в пресс-службы социальных сетей.

«Сервер располагался в США, на площадке Alibaba, и принадлежал китайской компании Shenzhen Benniao Social Technology (socialarks.com), которая предоставляет «лиды» из социальных сетей для китайских компаний, работающих на зарубежных рынках», ‒ сказано в сообщении.

По информации DLBI, в свободном доступе оказались данные 66,1 млн пользователей LinkedIn, доступ к которой заблокирован в России, а также 11,6 млн клиентов Instagram и 81,5 млн пользователей Facebook. Из базы можно было узнать ФИО клиентов, получить ссылки на их профили, узнать страну проживания, место работы, должность, данные по подписчикам и контактную информацию.

Основатель DLBI Ашот Оганесян сообщил «Ведомостям», что в базе точно есть данные россиян, но не назвал их количество. По его словам, утечка не несет особой опасности для пользователей, так как информация из социальных сетей является публичной.

Ранее по теме: Британская компания сообщила об утечке данных 267 млн пользователей Facebook

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных