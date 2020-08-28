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TikTok заблокировала в России видеоролики по запросу Роскомнадзора

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TikTok заблокировала на территории России видеоролики, связанные с употреблением препарата от аллергии «Бенадрил», после обращения Роскомнадзора, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Безопасность и благополучие наших пользователей — приоритет TikTok», — подчеркнули в компании, добавив, что ранее они получили запрос от Роскомнадзора о блокировке соответствующего контента.

TikTok также призвала сообщать о неприемлемом контенте в соцсети с помощью функционала жалоб в приложении.

Как сообщает «РИА Новости», ранее Росмолодежь признала видеоролики о препарате опасным. «Видеозаписи по вышеперечисленным ссылкам несут угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних», — подчеркнули в ведомстве. Сообщалось, что опасность контента заключалась в том, что на видеозаписи призывали принимать препарат в больших дозах, чтобы вызвать галлюцинации. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных