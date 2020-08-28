TikTok заблокировала в России видеоролики по запросу Роскомнадзора
TikTok заблокировала на территории России видеоролики, связанные с употреблением препарата от аллергии «Бенадрил», после обращения Роскомнадзора, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
«Безопасность и благополучие наших пользователей — приоритет TikTok», — подчеркнули в компании, добавив, что ранее они получили запрос от Роскомнадзора о блокировке соответствующего контента.
TikTok также призвала сообщать о неприемлемом контенте в соцсети с помощью функционала жалоб в приложении.
Как сообщает «РИА Новости», ранее Росмолодежь признала видеоролики о препарате опасным. «Видеозаписи по вышеперечисленным ссылкам несут угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних», — подчеркнули в ведомстве. Сообщалось, что опасность контента заключалась в том, что на видеозаписи призывали принимать препарат в больших дозах, чтобы вызвать галлюцинации.