Конгрессмен США Стив Скализе ранен при стрельбе в Вашингтоне

Во время нападения под угрозой были жизни 25 высокопоставленных республиканцев

Помимо конгрессмена пострадали несколько человек, их состояние уточняется Andrew Harnik / AP

Конгрессмен США от Луизианы Стив Скализе, один из наиболее консервативных членов конгресса и координатор фракции республиканцев в палате представителей, получил огнестрельное ранение в ходе нападения близ Вашингтона, сообщила The New York Times со ссылкой на CNN. Стрельба началась около 7.20 утра по местному времени (15.20 мск).

NBC News и Reuters сообщили, что жизнь Скализе и еще двоих раненых сотрудников службы безопасности конгресса вне опасности. Президент США Дональд Трамп через пресс-секретаря Шона Спайсера объявил, что он извещен о произошедшем, и выразил пострадавшим поддержку.

По данным полиции, неизвестный открыл огонь во время бейсбольной практики команды конгресса на территории спортивного комплекса YMCA в районе Дель-Рей Александрии, штат Вирджиния (около 15 км к югу от Вашингтона), где присутствовал Скализе. Всего свидетелями инцидента стали не менее 25 высокопоставленных республиканцев.

Конгрессмен от Кентукки Рэнд Пол заявил MSNBC, что жизнь сенаторов была в прямой опасности, и отметил, что их спасла только вооруженная государственная охрана Скализе. «Мы все могли там погибнуть, если бы не отряд полиции с Капитолийского холма. Полицейские - настоящие герои, спасли нам жизнь. Иначе это была бы бойня... У нападавшего винтовка и 100 патронов, а у нас ни оружия, ни укрытия», - заявил он. Оба сотрудника охраны получили ранения, подтвердил Рэнд Пол.

Представитель Мичигана Майк Бишоп рассказал, что Скализе подстрелили во время игры, когда тот стоял на второй базе. «Я смотрел прямо на него. Легкая мишень», - заявил Бишоп.

Еще один свидетель произошедшего, конгрессмен от Алабамы Моррис Брукс, рассказал CNN, что нападавший был белым мужчиной среднего возраста. По его оценке, он сделал несколько десятков выстрелов, ранены минимум пять человек. У Скализе ранение бедра, рассказал Брукс, другие конгрессмены оказали ему первую помощь.

Полиция Александрии сообщила о задержании подозреваемого. «Подозреваемый задержан, угроза миновала», - говорится в Twitter полиции. Район ЧП оцеплен.