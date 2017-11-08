Трамп призвал Россию и Китай понизить уровень отношений с КНДР

Трамп крайне жестко охарактеризовал северокорейский режим Lee Jin-man / AP

Президент США Дональд Трамп призвал весь мир прекратить поддерживать северокорейский режим и при этом подчеркнуто обратился к России и Китаю. Он сделал это заявление в Сеуле перед визитом в Китай. Трамп призвал лишить режим Ким Чен Ына всех форм поддержки, снабжения и вообще признания.

«Мы призываем каждое государство - в том числе Китай и Россию - полностью выполнять резолюции Совета безопасности ООН, понизить уровень дипломатических отношений с этим режимом и порвать все контакты в сфере торговли и обмена технологиями, - заявил он (цитата по CNN). - Это наша ответственность и наш долг - противостоять этой опасности всем вместе».

Трамп отметил, что КНДР не раз выражала готовность отказаться от ядерной программы и ракетных испытаний, но несмотря на все договоренности и обещания продолжала совершенствовать свой арсенал. Президент США предупредил, что чем дольше мир будет ждать, тем сильнее вырастет опасность и тем меньше будет выбор, что с ней делать. Обратившись к странам, которые «предпочли игнорировать эту угрозу, или, что еще хуже, сделать ее возможной», Трамп предупредил, что «вся тяжесть кризиса будет на их совести» (цитаты по Bloomberg).

В этом выступлении Трамп крайне жестко охарактеризовал северокорейский режим, а его руководителя назвал «обезумевшим тираном», возглавляющим «культ». «Северная Корея - это не рай, который представлял себе твой дед, - сказал он, обращаясь к Ким Чен Ыну. - Это ад, которого никто не заслуживает». По словам Трампа, население КНДР мучается в «гулагах» (цитата по Reuters), а жизнь в этой стране - это такой ужас, что «граждане платят взятки чиновникам, чтобы их экспортировали за границу и использовали как рабов» (цитата по Bloomberg). Трамп подчеркнул, что люди предпочитают быть рабами жизни в Северной Корее. Никаких подтверждений своим словам он не привел, отмечает Reuters. Он также сравнил ситуацию в Южной и Северной Корее и отметил, что это история «одного народа, но двух Корей».

Президент США предупредил Ким Чен Ына, что оружие, которым он обзаводится, не способствует его безопасности, а, наоборот, приближает его режим к серьезной угрозе. Напоминая об угрозах Пхеньяна нанести удар по США и их союзникам, Трамп назвал такое решение «роковым просчетом». Сейчас в США новая администрация, которая отличается от прежних, отметил он. «Не недооценивайте нас. И не испытывайте нас», - посоветовал он руководству КНДР.

Трамп также заверил, что не позволит шантажировать или атаковать США и их союзников, не позволит угрожать американским городам и запугивать американцев.

США готовы предложить Северной Корее путь к намного лучшему будущему, если Пхеньян откажется от агрессивности, прекратит разработку баллистических ракет и пройдет полную, окончательную и проверяемую денуклеаризацию, заявил Трамп.

Днем ранее президент США говорил о проблеме КНДР более мягко, даже призывал северокорейский режим пойти на «сделку», в среду его выступление было более атакующим, отмечает Reuters.

КНДР до сих пор давала понять, что слабо заинтересована в переговорах, по крайней мере, до тех пор, пока не обзаведется ракетами, способными достичь материковой части США и нести ядерную боеголовку, отмечает Reuters. Источники в американской разведке уже предупреждали, что такое оружие может появиться у Пхеньяна через несколько месяцев.

Речь о северокорейской проблеме Трамп произнес после поездки на границу Республики Корея и КНДР, где он собирался символически посмотреть через границу на северокорейскую территорию. Как сообщила пресс-служба Белого дома, туман не позволил вертолету президента приземлиться на границе, поэтому Трамп и его сопровождение были вынуждены повернуть обратно.

Комментируя последнее заявление Трампа, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал опасной игрой обмен угрозами между США и КНДР. Он призвал подходить к северокорейской проблеме без лишних эмоций, которые сейчас «зашкаливают». «Мы убеждены, что обмен угрозами и даже обмен оскорблениями, а такие вещи тоже имели место с обеих сторон, ни к чему хорошему не приведет», - цитирует Лаврова «Интерфакс». В Москве, по словам министра, убеждены, что альтернативы мирному урегулированию этой проблемы нет.

Если найти политическое решение не удастся, власти КНДР неизбежно в течение двух-трех лет получат в свое распоряжение межконтинентальные баллистические ракеты, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов в интервью Bloomberg. Поэтому, по его словам, северокорейские программы вооружений нужно остановить уже сейчас. Дипломат также заявил, что Россия «никогда не признает» КНДР ядерным государством, в связи с чем позиции Москвы и Вашингтона «близки».

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