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Лавров сообщил о готовности Путина встретиться с Трампом

РИА Новости / Ведомости
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что президент России Владимир Путин готов встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Вьетнаме.

«Мы слышим заявления Дональда Трампа о том, что он планирует такую встречу с президентом Путиным провести. Протокольные службы находятся в контакте, и когда графики лидеров будут окончательно прояснены, я думаю, вам об этом сообщат», — цитирует министра «РИА Новости».

Кроме того, Лавров на саммите АТЭС планирует встретиться с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Темой переговоров могут стать двусторонние отношения, которые «требуют серьезного ремонта», ситуации в Сирии и на Корейском полуострове, а также Ирак, палестино-израильский конфликт и Украина.

Ранее Трамп говорил, что надеется на встречу с Путиным, потому что рассчитывает на его помощь в урегулировании ситуации на Корейском полуострове. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что темой переговоров может стать ситуация в Сирии.

Политика
Новости

В Донбассе горел склад боеприпасов

Ведомости
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В районе аэропорта Донецка горел склад боеприпасов, сообщает газета «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу штаба АТО. «Последствиями пожара стали взрывы и разлет боеприпасов. Под этот "обстрел" попал Киевский район и северная часть Донецка», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что пожар возник из-за нарушения мер безопасности при хранении и обращении с боеприпасами. Осколки боеприпасов повредили жилые дома и объекты инфраструктуры. О погибших и пострадавших не сообщается.

В самопровозглашенной Донецкой народной республике сообщили, что пожар возник еще 5 ноября. Эвакуация местного населения не проводилась.

При этом «Украинская правда» пишет, что склад находится на не подконтрольной Киеву территории, а в ДНР утверждают, что населенный пункт Опытное, где произошел пожар, полностью контролируется украинскими властями.

Финансы
Новости

В России предложили создать единую базу автовладельцев

Ведомости
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Правительственные поправки к закону «Об организации страхового дела» предполагают создание в стране единой автоматизированной базы автовладельцев, держателем которой будет Российский союз автостраховщиков (РСА). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на текст документа. Предполагается, что нововведение поможет в борьбе с мошенниками.

Информационная система должна включать в себя данные о договорах страхования — каско и страхования ответственности автовладельца, которые будут влиять на расчет коэффициента по тарифам и определять цену полиса. Страховщики будут пополнять базу новыми сведениями в обязательном порядке, а получить выписку из системы можно будет на платной основе.

«Перспектива базы гораздо шире моторных видов — со временем туда войдут и данные по ОСАГО, страхованию жизни и медицинскому страхованию», - пояснил президент РСА Игорь Юргенс. Страховщики предлагали сделать это сразу, но Минфин сузил задачи, сосредоточившись на сферах, на которые приходится 90% мошенничеств.

Страховщики и раньше пытались защититься от мошенников. В 2015 г. было создано Бюро страховых историй, в котором сейчас участвуют 143 организации. База содержит сведения о 9,9 млн договоров КАСКО и добровольного страхования, но в ней нет конкретных коэффициентов по каждому страхователю. Тем не менее, проблему мошенничества это не решило. Убытки от деятельности автоюристов РСА оценивает в 20 млрд руб. в год. Еще 200 млн руб., по словам Юргенса, страховщики потратят на модернизацию бюро. Создание же эффективной базы он оценивает в 1 млрд руб.

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Бизнес
Новости

Авария на Южно-Кузбасской ГРЭС ненадолго оставила без электричества шахту Еvraz

Интерфакс
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Утром 8 ноября произошла авария на Южно-Кузбасской ГРЭС (входит в «Мечел-энерго»). Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго России, станция прекратила вырабатывать электроэнергию. Без электричества оказались несколько местных промышленных предприятий и шахта «Алардинская». Шахта - дочернее общество АО «Объединенная угольная компания "Южкузбассуголь"» Evraz, сейчас находится под управлением ООО «Распадская угольная компания» Evraz.

Мощность отключенных потребителей - 21 МВт.

Чуть больше чем через час после этого сообщения «Интерфакс» передал, что энергоснабжение шахты «Алардинская» возобновилось. В управляющей компании агентству сказали, что предприятие снова стало работать в штатном режиме. Подробностей там не уточнили.

Авария на ГРЭС случилась в ночь на 8 ноября. Действием защит отключилась вторая секция 110кВ, при этом «схемно» отключились турбогенераторы ТГ-1, ТГ-3 и ТГ-5, сообщало Минэнерго. Станция снизила рабочую мощность на 219 МВт. Позднее из-за снижения параметров перегретого пара был отключен турбогенератор ТГ-8, и станция снизила нагрузку до нуля «без потери собственных нужд». На станции начались аварийно-восстановительные работы, сообщило ведомство.

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Политика
Новости

Вступили в силу новые правила проезда круговых перекрестков

ТАСС/Ведомости
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В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения о регламенте проезда через перекрестки с круговым движением. В соответствии с новыми правилами приоритет проезда получает тот, кто едет по кругу, въезжающий обязан уступить ему дорогу. «Если на перекрестке с круговым движением установлены знаки приоритета или светофор, то движение транспортных средств по нему осуществляется в соответствии с их требованиями», - уточнили агентству ТАСС в пресс-центре МВД.

В министерстве ранее объясняли, что поправки в ПДД о круговом движении необходимы, чтобы убрать «двоякость восприятия» действующих норм. В результате введения поправок должна возрасти пропускная способность на дорогах, считают в ведомстве.

Раньше в разных регионах, а иногда даже в пределах одного города схемы проезда перекрестков с круговым движением отличались друг от друга, что приводило к образованию на них заторов и ДТП, напоминает ТАСС.

Постановление о введении новых ПДД премьер-министр Дмитрий Медведев подписал в конце октября. Еще одно изменение дает право регионам наносить разметку-«вафельницу» на сложных перекрестках.

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Политика
Новости

Белый дом США подсчитал число жертв коммунистических репрессий

Ведомости
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Администрация президента США Дональда Трампа отметила 100-летие октябрьской революции 1917 г. специальным заявлением, опубликованным на сайте Белого дома. 7 ноября называется в нем национальным Днем жертв коммунизма. «Большевистская революция породила Советский Союз и его мрачные десятилетия гнетущего коммунизма, политическую философию, не совместимую со свободой, процветанием и достоинством человеческой жизни», - говорится в заявлении.

За минувшее столетие «коммунистические тоталитарные режимы во всем мире убили более 100 млн человек», отмечается на сайте администрации США. Под предлогом освобождения эти режимы «лишали невинных людей данных им Богом свобод на вероисповедание, свободу ассоциаций и бесчисленные другие неисчислимые свободы, которые мы считаем священными», говорится в заявлении.

В Кремле воздержались от специальных заявлений по случаю столетия революции. Впрочем, 3 ноября президент Владимир Путин в приветствии к участникам международных мероприятий, приуроченных к 100-летию революции 1917 г., рекомендовал сохранять объективное и положительное отношение к прошлому. «Убежден, что даже самая острая полемика должна основываться на фактах и документах», - заявлял он.

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Политика
Новости

«Коммерсантъ» узнал о готовности Украины разорвать дипломатические отношения с Россией

Ведомости
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Пункт о разрыве дипломатических отношений с Россией внесен в качестве поправки к закону «о реинтеграции Донбасса», который будет рассмотрен во втором чтении 16 ноября, пишет «Коммерсантъ». Ее автор – депутат от правящего «Блока Петра Порошенко» (БПП) Иван Винник, который на практике сотрудничает с «Народным фронтом», лидером которого является глава парламентского комитета по нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский. Именно через его комитет проходит закон, сегодня здесь пройдет его предварительное рассмотрение. Именно «НФ» является инициатором поправки, утверждает собеседник издания из БПП.

Разрыв отношений с Россией не входил в планы президента Украины Петра Порошенко. Закон о «реингеграции Донбасса» должен был продемонстрировать конструктивный подход Киева по итогам визита на Украину в конце октября спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера. Поправка создаст неприятный фон для предстоящих переговоров Волкера с помощником российского президента Владиславом Сурковым, которые должны пройти 13 ноября в Белграде.

В законе «о реинтеграции Донбасса», «Россия будет признана страной-агрессором — надеюсь, голоса под это наберутся. И сохранять после этого дипотношения — это уже будет преступлением со стороны украинского МИД. Эти отношения и так уже фактически разорваны… Нам необходимо зафиксировать этот разрыв на законодательном уровне»,— объяснил свои мотивы автор поправки.

Впрочем, собеседники издания считают, что поправка - «это своеобразный ответ министра внутренних дел Арсена Авакова», который является одной из самых влиятельных фигур в НФ, президенту Порошенко. 31 октября сын Авакова Александр был взят под стражу по подозрению в растрате $520 000 при закупке рюкзаков для Нацгвардии. Впоследствии он был освобожден, но глава МВД счел процесс объявлением войны со стороны президентской команды, уверены собеседники издания. Теперь он готовится нанести ответный удар.

«Мы понимаем, что президента ставят в безвыходное положение, принуждают нарушить обещания, данные Волкеру и в целом Западу. Понимаем также, что это циничная месть Авакова за задержание его сына», - говорит собеседник во фракции БПП. Другой ее представитель Александр Черненко развивает эту мысль: «Вся эта история с поправкой о разрыве дипотношений не что иное, как заигрывание с избирателями на фоне войны».

Большинство собеседников издания в Раде убеждены, что поправка будет одобрена. Источники считают, что Порошенко будет вынужден поддержать ее. «Сегодня в обществе существует четкий социальный запрос на разрыв отношений с Москвой. Об этом свидетельствуют закрытые соцопросы…. Мы не можем не учитывать этот момент и плыть против течения. Особенно в нынешней напряженной ситуации, когда противники власти — Михаил Саакашвили и его соратники — пытаются устроить новый майдан. Надеюсь, на Западе нас поймут. А если сразу не поймут, будем убеждать»,— говорит собеседник в администрации президента Украины.

В случае принятия Радой поправки, президент Украины обязан будет подписать указ о разрыве дипотношений, говорит собеседник в МИДе Украины. Параллельно Киев будет вести переговоры с третьей страной о представительстве интересов Украины в России. Потенциальные кандидаты на эту роль — Белоруссия, наиболее удобная географически, и нейтральная Швейцария.

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Политика
Новости

Глава фонда «Русь сидящая» переехала в Германию

Ведомости
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Исполнительный директор фонда помощи заключенным «Русь сидящая» Ольга Романова переехала в Германию с 1 сентября, сообщила она в своем аккаунте в Facebook. Решение о переезде, как объясняет Романова, было связано с «доносом», который написал на нее замдиректора ФСИН, в недавнем прошлом майор ракетных войск Анатолий Рудый. «Написал, что я похитила бюджетные деньги в особо крупном размере», - уточнила Романова.

Обвинения были выдвинуты по итогам обысков, прошедших в начале июня в офисе и бухгалтерии фонда. «Чтобы качественно доказать, что ты не верблюд, хорошо бы неверблюду в этот момент быть на свободе. И сразу после обысков я уехала», - объяснила Романова. Летом она жила во Франции и Италии у друзей, а к концу ее предельного пребывания в ЕС ей «поступило предложение о работе в одном из респектабельных немецких фондов», которое и было принято.

«Русь сидящая» подала на ФСИН иск о защите деловой репутации в Арбитражный суд Москвы, сообщает РБК со ссылкой на документы. Это произошло еще в августе. Первоначальное решение суда об отказе в возбуждении производства было обжаловано. Предварительное слушание по иску назначено на 6 декабря.

Коллизия возникла вокруг одного из двух юрлиц фонда – ООО «Эр Эс» (Русь Сидящая), учредителем которой выступает Романова. По ее словам, эта организация зарабатывает для фонда около 10% средств. «Для кудринского ЦСР написали свои предложения по пенитенциарной реформе, привлекая маститых экспертов. Или по контракту со Всемирным банком изучили потребности заключенных и их родственников в получении элементарных финансовых знаний, сочинили брошюры (как платить алименты в зоне, как получать пенсии, как квартплату платить, что делать с кредитами, если ты осужден и т.д.) и прочитали почти сотню лекций родственникам осужденных, осужденным и сотрудникам УИС», - поясняет род деятельности организации Романова.

Из иска «Руси сидящей» следует, что в 2015 г. ООО «Эр Эс» заключило контракт на $194 000 с Некоммерческим фондом реструктуризации предприятий и развития финансовых институтов (ФРП), который действовал от имени Министерства финансов. Участниками фонда являются аппарат правительства, Министерство финансов и Министерство экономического развития России. «Русь сидящая» перевыполнила свои обязательства по контракту: вместо 30 лекций прочитал 92, вместо 80 интернет-консультаций провел 157, а вместо 30 информационных бесед с семьями заключенных – 32. Благотворительный фонд понес дополнительные расходы – около $4300 и попытался их компенсировать в суде. В компенсации суд отказал, но факт выполнения мероприятий признал и зафиксировал отсутствие «замечаний и возражений» со стороны Минфина. Этот факт является ключевым аргументом фонда в тяжбе с ФСИН.

В ходе проверок «Руси сидящей» Минфин запрашивал у ФСИН информацию о проделанной фондом работе, но служба предоставила недостоверные данные, считают правозащитники. В письме в Минфин от 20 марта, ФСИН утверждала, что из 4300 брошюр в регионы дошло только 723, а лекции в колониях вовсе не проводились, говорится в материалах суда. «Сведения, оспариваемые истцом, сформулированы в форме утверждений и порочат деловую репутацию истца, как лица, добросовестно осуществляющего предпринимательскую деятельность», — отмечают в иске правозащитники.

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Технологии
Новости

Twitter удвоит лимит символов в сообщениях

Ведомости
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Социальная сеть Twitter увеличивает лимит знаков в сообщениях со 140 до 280, говорится в ее официальном блоге. Эксперимент по увеличению числа символов стартовал в сентябре. «Мы рады сообщить, что достигли своей цели и выпускаем обновление на всех языках, где были проблемы», - отмечает менеджер компании Ализа Розен.

Эксперимент стал ответом на жалобы пользователей на неудобство вынужденных сокращений. «Исторически» ограничение в 140 символов превышали 9% твитов, за новые рамки будет выходить лишь 1% сообщений на английском языке, отмечает представитель Twitter.

В первые дни после удвоения лимита участники эксперимента использовали в своих сообщениях все 280 символов, но потом их поведение «нормализовалось» и они стали писать «чаще и легче». В итоге лишь 5% твитов оказались длиннее 140 символов, а 2% — 190 символов.

Эксперимент не распространялся на языки с иероглифическим письмом из-за его плотности, поскольку их символы несут в себе вдвое больше информации, чем в латинице, отмечала ранее компания. Таким образом, в японском, корейском и китайском твиттере длина сообщений по-прежнему будет ограничиваться 140 символами, говорится в сообщении.

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Политика
Новости

Россия примет участие в «Евровидении»-2018 в Португалии

Ведомости
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Организаторы «Евровидения» сообщили о возвращение России на песенный конкурс, который пройдет в мае 2018 г. в Лиссабоне. «В 2018 г. в «Евровидении» примут участие представители 42 стран, которые выйдут на сцену в Лиссабоне. Конкурс 2018 г. станет особенным для Швеции, которая отметит свое 60-летие с момента первого участия в 1958 г. Россия также вернется на конкурс после года отсутствия», — отмечается в заявлении. Слоганом нового конкурса станет призыв «Все на борт!»

«Евровидение»-2017 проходило в Киеве. Его победителем стал португалец Сальвадор Собраль. Россия в этом конкурсе не участвовала из-за запрета СБ Украины на въезд представлявшей ее певице Юлии Самойловой. Поводом стало ее выступление в 2015 г. в Крыму, который Киев считает «временно оккупированной территорией». За въезд на территорию полуострова без согласования украинских властей Самойловой было запрещено посещать Украину в течение трех лет.

«Нет нужды напоминать об отношении властей Украины к российским артистам, их гастроли с этого дня по указу президента Порошенко должна одобрять СБУ. Ну, и, кроме того, выдвигались неприемлемые для нас условия трансляции», - напоминает «Первый канал», который в следующем году будет транслировать «Евровидение».

Запрет на участие Самойловой в конкурсе организаторы «Евровидения» называли «самой неприятной проблемой» и внесли в его регламент отельные изменения. Теперь участие артистов, имеющих ограничение на въезд в страну - хозяйку конкурса, будет запрещен. Это же касается членов национальных делегаций. Организаторы конкурса отдельно подчеркивали, что Евровидение является неполитическим мероприятием, и любая пропаганда здесь запрещена.

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Политика
Новости

Представитель Зюганова опроверг решение о выдвижении кандидата в президенты от КПРФ

ТАСС
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КПРФ не принимала решение о выдвижении кандидата в президенты от партии. Вопрос будет подниматься на съезде коммунистов в декабре, передает ТАСС со ссылкой на слова депутата Госдумы от КПРФ, пресс-секретарь лидера коммунистов Геннадия Зюганова Александра Ющенко.

«Первый канал» побежал впереди паровоза, который, видимо, гонят политтехнологи», - сказал он.

По его словам, решение будет приниматься коллективно. «Будет ли это Зюганов или еще кто-то - Иванов, Петров, Сидоров... У нас достаточно большое количество людей, которые могут быть представлены», - сказал он, добавив, что сам поддерживает кандидатуру Зюганова.

Шествие коммунистов в день 100-летия Октябрьской революции

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Политика
Новости

Один человек погиб, 13 госпитализированы после ДТП со школьным автобусом на Кубани

Интерфакс
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Один человек погиб, 13 в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницы Кубани после столкновения школьного автобуса с внедорожником, передает «Интерфакс».

Всего в автобусе был 31 человек - четверо взрослых и 27 детей.

«Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser от полученных травм скончался на месте», - уточнили в администрации края.

Ранее стало известно, что школьный автобус и внедорожник столкнулись приблизительно в 17 часов в Красноармейском районе Краснодарского края. Водитель внедорожника погиб, его пассажир госпитализирован.

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