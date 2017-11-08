Лавров сообщил о готовности Путина встретиться с Трампом

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«Коммерсантъ» узнал о готовности Украины разорвать дипломатические отношения с Россией

Пункт о разрыве дипломатических отношений с Россией внесен в качестве поправки к закону «о реинтеграции Донбасса», который будет рассмотрен во втором чтении 16 ноября, пишет «Коммерсантъ». Ее автор – депутат от правящего «Блока Петра Порошенко» (БПП) Иван Винник, который на практике сотрудничает с «Народным фронтом», лидером которого является глава парламентского комитета по нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский. Именно через его комитет проходит закон, сегодня здесь пройдет его предварительное рассмотрение. Именно «НФ» является инициатором поправки, утверждает собеседник издания из БПП.

Разрыв отношений с Россией не входил в планы президента Украины Петра Порошенко. Закон о «реингеграции Донбасса» должен был продемонстрировать конструктивный подход Киева по итогам визита на Украину в конце октября спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера. Поправка создаст неприятный фон для предстоящих переговоров Волкера с помощником российского президента Владиславом Сурковым, которые должны пройти 13 ноября в Белграде.

В законе «о реинтеграции Донбасса», «Россия будет признана страной-агрессором — надеюсь, голоса под это наберутся. И сохранять после этого дипотношения — это уже будет преступлением со стороны украинского МИД. Эти отношения и так уже фактически разорваны… Нам необходимо зафиксировать этот разрыв на законодательном уровне»,— объяснил свои мотивы автор поправки.

Впрочем, собеседники издания считают, что поправка - «это своеобразный ответ министра внутренних дел Арсена Авакова», который является одной из самых влиятельных фигур в НФ, президенту Порошенко. 31 октября сын Авакова Александр был взят под стражу по подозрению в растрате $520 000 при закупке рюкзаков для Нацгвардии. Впоследствии он был освобожден, но глава МВД счел процесс объявлением войны со стороны президентской команды, уверены собеседники издания. Теперь он готовится нанести ответный удар.

«Мы понимаем, что президента ставят в безвыходное положение, принуждают нарушить обещания, данные Волкеру и в целом Западу. Понимаем также, что это циничная месть Авакова за задержание его сына», - говорит собеседник во фракции БПП. Другой ее представитель Александр Черненко развивает эту мысль: «Вся эта история с поправкой о разрыве дипотношений не что иное, как заигрывание с избирателями на фоне войны».

Большинство собеседников издания в Раде убеждены, что поправка будет одобрена. Источники считают, что Порошенко будет вынужден поддержать ее. «Сегодня в обществе существует четкий социальный запрос на разрыв отношений с Москвой. Об этом свидетельствуют закрытые соцопросы…. Мы не можем не учитывать этот момент и плыть против течения. Особенно в нынешней напряженной ситуации, когда противники власти — Михаил Саакашвили и его соратники — пытаются устроить новый майдан. Надеюсь, на Западе нас поймут. А если сразу не поймут, будем убеждать»,— говорит собеседник в администрации президента Украины.

В случае принятия Радой поправки, президент Украины обязан будет подписать указ о разрыве дипотношений, говорит собеседник в МИДе Украины. Параллельно Киев будет вести переговоры с третьей страной о представительстве интересов Украины в России. Потенциальные кандидаты на эту роль — Белоруссия, наиболее удобная географически, и нейтральная Швейцария.