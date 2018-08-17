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Песков прокомментировал план Белоусова обсудить с компаниями изъятие 500 млрд рублей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал в пятницу журналистам, что не знает о планах помощника президента Андрея Белоусова провести совещание с компаниями, у которых предложено изъять свыше 500 млрд руб. доходов. «Мне об этом ничего не известно», – сказал представитель Кремля.

В то же время Песков приветствовал такое намерение Белоусова: «Даже если так, то это нормально, это же диалог. Это обсуждение вопроса. Вы знаете, что каких-либо решений на этот счет не принималось, решено проработать этот вопрос, и, конечно, прорабатывать вопрос без диалога с компаниями было бы нелогично».

Ранее Белоусов предложил изъять у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний 513,66 млрд руб. сверхдоходов, которые те получили из-за изменения «внешней рыночной конъюнктуры». Соответствующее письмо он направил президенту России Владимиру Путину. «Целесообразно создать механизм, позволяющий изымать у сырьевых экспортеров часть дополнительных доходов, которые они получают от ослабления рубля – то есть изменения не зависящих от них макроэкономических факторов – и роста мировых цен на их продукцию», – объяснил Белоусов. «Любителям рассказывать анекдоты хочу напомнить главный закон капитализма: «делиться надо», – добавил он.

Эта инициатива подверглась критике. Предложение мало коррелирует с обещаниями власти не увеличивать налоговую нагрузку на бизнес, отметил владелец НЛМК и президент «Русской стали» Владимир Лисин. Идея Белоусова может привести к массовому уходу инвесторов с российского рынка и лишает компании стимулов развиваться, сообщил Российский союз промышленников и предпринимателей.

В четверг стало известно, что Белоусов хочет лично встретиться с руководителями металлургических, горнодобывающих и химических компаний, у которых он предложил изъять свыше 500 млрд руб. доходов. Встреча назначена на 24 августа.

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