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В Крыму введут cистему материального стимулирования чиновников

В Крыму будет введена система материального стимулирования чиновников и структурных подразделений, она будет учитывать показатели эффективности их работы, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление главы республики Сергея Аксенова. «То есть, выполнил чиновник плановые показатели – получил премию, не выполнил – не получил. Не выполнил еще раз – добро пожаловать на выход с вещами», – пояснил он.

По его словам, адаптированная к крымским реалиям система будет создана к 1 декабря. Ответственным за создание системы назначена вице-премьер крымского правительства, курирующая экономику и финансы, Ирина Кивико.

В свою очередь для структур исполнительной власти и местного самоуправления каждый год будут утверждать государственное задание на управление, добавил Аксенов.

Материальное поощрение чиновников – распространенная практика в России. В 2019 г. власти выделили 143,6 млрд руб. на материальное стимулирование госслужащих, следует из закона о бюджете на 2019 г. и плановый период 2020–2021 гг. На 2020 г. на эти цели зарезервировано 208,9 млрд руб., на 2021 г. – 284,4 млрд руб.