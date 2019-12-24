Путин поддержал идею Володина поработать над изменением Конституции

Володин призвал президента не откладывать разговор об изменениях Конституции. «Страна развивается, многие вопросы в конституционной сфере действительно становятся актуальными, и как бы мы ни откладывали этот разговор, но время берет своё», – сказал Володин. В числе таких положений – «баланс ветвей власти» и «местное самоуправление». «Сегодня нет связи между органами публичной власти, это сказывается на самых важных и чувствительных для людей сферах: образовании, здравоохранении», – заявил Володин, напомнив, что недавно о том же говорил и Путин.