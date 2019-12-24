Путин поддержал идею Володина поработать над изменением Конституции
Президент Владимир Путин поддержал предложение председателя Госдумы Вячеслава Володина «продолжить разговор» об изменениях Конституции. «Думаю, что основополагающие положения Конституции лучше не трогать, Конституцию лучше не менять, но какие-то вещи, связанные с тем, что жизнь меняется и ставит какие-то задачи, которые, мы полагаем, нужно было бы как-то отрегулировать по-другому», – сказал президент на встрече с руководителями Госдумы и Совета федерации во вторник, 24 декабря.
В числе таких вопросов Путин назвал «взаимоотношения между муниципальными и государственными органами власти». «У нас должна быть создана единая система публичной власти. Не ущемляя интересов и прав муниципальных образований», – пояснил он.
Володин призвал президента не откладывать разговор об изменениях Конституции. «Страна развивается, многие вопросы в конституционной сфере действительно становятся актуальными, и как бы мы ни откладывали этот разговор, но время берет своё», – сказал Володин. В числе таких положений – «баланс ветвей власти» и «местное самоуправление». «Сегодня нет связи между органами публичной власти, это сказывается на самых важных и чувствительных для людей сферах: образовании, здравоохранении», – заявил Володин, напомнив, что недавно о том же говорил и Путин.
На прошлой неделе президент во время большой пресс-конференции не исключил, что из Конституции можно убрать оговорку «подряд» относительно срока, который один человек может находиться на посту президента.