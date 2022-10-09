Молдавия ужесточила контроль безопасности на границе из-за мобилизации в России

Так он прокомментировал сообщения о массовом возвращении проживающих в РФ граждан страны на родину. «Речь идет о наших гражданах, которые имеют двойное гражданство, и есть опасность, что их призовут на военную службу, многие пытаются вернуться домой. В то же время наши органы в области безопасности немного адаптировали протоколы, чтобы быть уверенными, что не прибывают и те, у кого недобрые намерения», — сказал Гросу (цитата по «РИА Новости»).