Молдавия ужесточила контроль безопасности на границе из-за мобилизации в России
Власти Молдавии ужесточили протоколы контроля границы в отношении приезжающих из России, сообщил спикер парламента страны Игорь Гросу.
Так он прокомментировал сообщения о массовом возвращении проживающих в РФ граждан страны на родину. «Речь идет о наших гражданах, которые имеют двойное гражданство, и есть опасность, что их призовут на военную службу, многие пытаются вернуться домой. В то же время наши органы в области безопасности немного адаптировали протоколы, чтобы быть уверенными, что не прибывают и те, у кого недобрые намерения», — сказал Гросу (цитата по «РИА Новости»).
Он отметил, что посольство и консульство Молдавии в Москве столкнулись с большим объемом работы из-за повышенного спроса, но дипломаты справятся с нагрузкой.
21 сентября Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, а также жителям Донбасса и подконтрольных России территорий на Украине. В обращении он объявил о поддержке референдумов Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), Запорожской и Херсонской областей и о начале частичной мобилизации в России.
После этого среди граждан резко вырос спрос на авиабилеты в ближайшие страны — Грузию, Казахстан, Киргизию, Узбекистан и так далее. На приграничных наземных КПП образовались очереди. В частности, очередь из автомобилей на границе Северной Осетии и Грузии, на КПП «Верхний Ларс», 23 сентября составила 2300 машин. К 26 сентября она увеличилась до 3500 легковых транспортных средств.
В Казахстан после объявления частичной мобилизации в России въехали около 200 тыс. россиян, причем порядка 147 тыс. человек впоследствии выехали из страны.