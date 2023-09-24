В ДНР ввели военную цензуру и запретили забастовки
Власти Донецкой народной республики (ДНР) ввели в регионе военную цензуру, следует из указа главы региона Дениса Пушилина.
«Ввести военную цензуру за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем, а также контроль за телефонными переговорами», – говорится в документе.
УФСБ по ДНР, а также министерство связи и министерство информации региона должны разработать и утвердить совместный порядок мероприятий по контролю за военной цензурой, говорится в указе.
Этим же документом Пушилин установил в регионе комендантский час. Он начнет действовать с понедельника, 25 сентября, и будет распространяться только на будние дни. «Установлен запрет на нахождение граждан на улицах и в иных общественных местах еженедельно в период с понедельника до пятницы с 23:00 до 04:00 часов», – следует из документа.
Мера, как отмечается, ограничивает движение общественного и частного транспорта при отсутствии специального разрешения, нахождение граждан на улице и в других общественных местах, за исключением сотрудников некоторых служб и органов безопасности. Кроме того, в ДНР запрещается проведение митингов, демонстраций и забастовок.
Перечисленные меры власти республики вводят в соответствии с указом президента России от октября 2022 г. об установлении на территории региона военного положения.