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Политика

В ДНР ввели военную цензуру и запретили забастовки

Ведомости

Власти Донецкой народной республики (ДНР) ввели в регионе военную цензуру, следует из указа главы региона Дениса Пушилина.

«Ввести военную цензуру за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем, а также контроль за телефонными переговорами», – говорится в документе.

УФСБ по ДНР, а также министерство связи и министерство информации региона должны разработать и утвердить совместный порядок мероприятий по контролю за военной цензурой, говорится в указе.

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Этим же документом Пушилин установил в регионе комендантский час. Он начнет действовать с понедельника, 25 сентября, и будет распространяться только на будние дни. «Установлен запрет на нахождение граждан на улицах и в иных общественных местах еженедельно в период с понедельника до пятницы с 23:00 до 04:00 часов», – следует из документа.

Мера, как отмечается, ограничивает движение общественного и частного транспорта при отсутствии специального разрешения, нахождение граждан на улице и в других общественных местах, за исключением сотрудников некоторых служб и органов безопасности. Кроме того, в ДНР запрещается проведение митингов, демонстраций и забастовок.

Перечисленные меры власти республики вводят в соответствии с указом президента России от октября 2022 г. об установлении на территории региона военного положения. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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