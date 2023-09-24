В ДНР ввели военную цензуру и запретили забастовки

Этим же документом Пушилин установил в регионе комендантский час. Он начнет действовать с понедельника, 25 сентября, и будет распространяться только на будние дни. «Установлен запрет на нахождение граждан на улицах и в иных общественных местах еженедельно в период с понедельника до пятницы с 23:00 до 04:00 часов», – следует из документа.