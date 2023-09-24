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В Запорожской области сообщили о жертвах в результате ракетного удара ВСУ

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Токмаку Запорожской области, в результате один человек погиб, еще 11 жителей получили ранения, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

ВСУ нанесли «мощный» ракетный удар по Токмаку 24 сентября в 13:35, писал Рогов. Позднее он рассказал о повреждении жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры. Пострадали также, по его данным, газопровод и электропровод, в результате чего от электроснабжения была отключена северная насосная станция. Среди пострадавших трое детей, уточнил Рогов.

Ранее по теме: Рогов сообщил о взрывах в Запорожье

Ранее генерал ВСУ Александр Тарнавский назвал минимальной целью контрнаступления взятие Токмака Запорожской области. Также он допустил, что погода может стать серьезным препятствием для наступления, поскольку может затруднить перемещения тяжелой техники.

С начала июня ВСУ ведут активные наступательные действия. Президент России Владимир Путин ранее назвал это наступление «не пробуксовкой, а провалом». В ходе пленарной сессии ВЭФа он заявил, что у Украины нет результатов. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN заявил 20 сентября, что не знает, смогут ли ВСУ добиться существенного успеха в ходе контрнаступления до конца года.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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