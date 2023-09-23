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Генерал ВСУ Тарнавский назвал взятие Токмака минимальной целью наступления

Ведомости

Минимальная цель наступления Украины – это взятие Токмака Запорожской области, заявил в интервью CNN командующий оперативно-стратегической группировкой украинских войск «Таврия», генерал ВСУ Александр Тарнавский.

«Токмак – это цель-минимум», – сказал он. Также он допустил, что погода может стать серьезным препятствием для наступления, поскольку может затруднить перемещения тяжелой техники.

22 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал о накоплении ВСУ резервов и переброске 10 000 военных на ореховское направление – в район Работина и Вербового. Сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

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«Под Работино и Вербовое ВСУ перекинули усиление с времевского и васильевского направлений запорожского фронта. Это еще свыше 10 000 боевиков в дополнение к имеющимся. Похоже, противник отправляет всех, кто может держать оружие», – сказал Рогов. Он выразил мнение, что усиление может говорить о подготовке активных действий. «На фоне провала контрнаступления и больших потерь они копят силы для третьей волны наступления, чтобы попытаться вклиниться в нашу первую линию обороны, чего им не удается сделать уже более 3,5 месяцев, и прорваться к Токмаку», – заявил он.

С начала июня ВСУ ведут активные наступательные действия. Президент России Владимир Путин ранее назвал это наступление «не пробуксовкой, а провалом». В ходе пленарной сессии ВЭФа он заявил, что у Украины нет результатов. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN заявил 20 сентября, что не знает, смогут ли ВСУ добиться существенного успеха в ходе контрнаступления до конца года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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