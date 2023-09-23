Генерал ВСУ Тарнавский назвал взятие Токмака минимальной целью наступления

«Под Работино и Вербовое ВСУ перекинули усиление с времевского и васильевского направлений запорожского фронта. Это еще свыше 10 000 боевиков в дополнение к имеющимся. Похоже, противник отправляет всех, кто может держать оружие», – сказал Рогов. Он выразил мнение, что усиление может говорить о подготовке активных действий. «На фоне провала контрнаступления и больших потерь они копят силы для третьей волны наступления, чтобы попытаться вклиниться в нашу первую линию обороны, чего им не удается сделать уже более 3,5 месяцев, и прорваться к Токмаку», – заявил он.