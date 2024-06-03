МИД РФ ввел санкции против ряда британских политиков и журналистов

3 мая министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, где подтвердил выделение Украине нового пакета помощи в размере 36 млн фунтов стерлингов ($45,16 млн). Его визит последовал за объявлением британского премьер-министра Риши Сунака о том, что Великобритания будет тратить 2,5% ВВП на оборону и обязуется выделять не менее 3 млрд фунтов стерлингов ($3,7 млрд) в год на военную помощь Украине.