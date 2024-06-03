МИД РФ ввел санкции против ряда британских политиков и журналистов
Министерство иностранных дел России объявило о введении персональных санкций в отношении ряда политиков, журналистов и представителей экспертного сообщества Великобритании, а также обратилось к Лондону с призывом отказаться от военной поддержки Украины. Об этом сообщается в заявлении ведомства.
Персональные санкции будут применены в отношении местных политиков, ответственных «за формулирование и реализацию антироссийского курса Лондона», а также журналистов, которых уличили во лжи и русофобии. Кроме того, в российский «стоп-лист» попадут эксперты, освещающие важные общественно-политические события в России в негативном и не соответствующем действительности ключе.
В заявлении отмечается, что британские власти настроены на продолжение «жесткого системного противостояния» с Россией, о чем свидетельствует «провокационная антироссийская риторика британских официальных лиц и практические шаги Лондона по дальнейшему военному освоению Украины». Указано, что ключевую роль в насаждении русофобии и распространению дезинформации об РФ играют британские СМИ, действующие по указанию властей.
«Усилия англичан по дискредитации и международной изоляции России, в том числе в контексте СВО, неизбежно получат решительный и жесткий отпор с нашей стороны», – подчеркивается в заявлении МИД.
В министерстве добавили, что Москва призывает Лондон прекратить оказывать Украине военную поддержку, результатом которой являются жертвы среди мирных жителей и затягивающаяся агония неонацистского режима в Киеве.
3 июня заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко рассказал ТАСС, что Россия примет все необходимые меры по нейтрализации угроз со стороны западных стран.
19 мая министр обороны Великобритании Грант Шаппс обратился к западным союзникам, в том числе Германии, с призывом разрешить Украине использование своего оружия для ударов по Крыму. Ранее, 14 мая, Шаппс заявил, что Украина может применять оружие в Крыму, так как Лондон считает полуостров ее территорией. 31 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Великобритания длительное время предоставляла Украине крылатые ракеты Storm Shadow «безо всяких ограничений».
3 мая министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, где подтвердил выделение Украине нового пакета помощи в размере 36 млн фунтов стерлингов ($45,16 млн). Его визит последовал за объявлением британского премьер-министра Риши Сунака о том, что Великобритания будет тратить 2,5% ВВП на оборону и обязуется выделять не менее 3 млрд фунтов стерлингов ($3,7 млрд) в год на военную помощь Украине.