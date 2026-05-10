Политика

CNN допустил, что США начали подготовку к нападению на Кубу

Военная разведывательная авиация США резко нарастила количество полетов у побережья Кубы, что может свидетельствовать о подготовке к возможной военной операции против островного государства. Об этом сообщает CNN со ссылкой на анализ данных авиационных трекеров.

С 4 февраля ВМС и ВВС США совершили не менее 25 разведывательных вылетов с использованием пилотируемых самолетов и беспилотников. Большинство полетов проходило вблизи крупнейших городов Кубы – Гаваны и Сантьяго-де-Куба, некоторые – в пределах 40 миль от побережья. Задействованы патрульные самолеты P-8A Poseidon, предназначенные для наблюдения и разведки, самолеты радиотехнической разведки RC-135V Rivet Joint и высотные беспилотники MQ-4C Triton.

Как отмечает CNN, такое резкое увеличение полетов вызывает вопросы не только из-за близости к береговой линии, но и из-за их внезапности – до февраля публично фиксируемые вылеты в этом районе были крайне редки. Кроме того, этому предшествовало ужесточение риторики Дональда Трампа в отношении Кубы: он приказал ввести нефтяную блокаду острова и расширил санкции, назвав Кубу угрозой национальной безопасности США.

10 мая Трамп в разговоре с журналистами заявил, что США «займутся» Кубой, описав страну как «недееспособную». 3 мая президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес рассказал, что США усилили военное давление в отношении островного государства до беспрецедентного уровня.

Похожие сценарии, когда ужесточение риторики совпадало с ростом числа разведывательных вылетов, наблюдались перед военными операциями США в Венесуэле и Иране, указывает телеканал. В случае с Венесуэлой публично фиксируемые полеты начались за неделю до захвата президента Николаса Мадуро. В Иране аналогичная разведывательная активность предшествовала совместным американо-израильским ударам.

Все перечисленные полеты отслежены через открытые платформы Flightradar24 и ADS-B Exchange. Хотя эти самолеты способны отключать транспондеры, их появление в открытом доступе может быть сознательным сигналом со стороны США. В Пентагоне отказались комментировать CNN эти данные. Представители кубинского правительства отвергают все обвинения США, заявляя о готовности к переговорам, но также обещают устроить затяжную партизанскую войну в случае нападения.

13 апреля Трамп говорил, что США могут «заглянуть на Кубу» после завершения операции в Иране.

