Татьяна Москалькова заявила о желании вернуться в Госдуму
Бывший уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что не исключает возвращения к работе в Госдуме.
«Хотелось бы, конечно, участвовать, вернуться в законодательный орган. Потому что я знаю эту работу, я ее люблю, она мне ценна», – сказала Москалькова (цитата по «Интерфаксу»).
При этом экс-омбудсмен подчеркнула, что окончательного решения пока не приняла. «Нужно время все-таки подумать», – отметила она.
Москалькова добавила, что в дальнейшем в любом случае намерена продолжить работу, связанную с помощью людям.
14 мая Москалькова покинула пост уполномоченного по правам человека в России. Во время пленарного заседания Госдумы депутаты проводили ее аплодисментами, а спикер нижней палаты Вячеслав Володин поблагодарил за работу.
Пост омбудсмена она занимала с 2016 г. Ее полномочия истекли еще в апреле 2026 г., но, согласно законодательству, она продолжала исполнять обязанности до назначения нового уполномоченного.
На том же заседании новым федеральным омбудсменом была избрана депутат от «Справедливой России» Яна Лантратова. За ее кандидатуру проголосовал 301 парламентарий, против высказались лишь четверо, а еще двое воздержались от голосования.
До этого источники «Ведомостей» сообщали, что власти обсуждали возможность сохранить Москалькову на посту после второго срока, несмотря на действующие ограничения. Для этого рассматривались изменения законодательства. Но сама Москалькова выступила за уход с должности после завершения второго срока.