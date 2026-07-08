Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,207-0,69%AVAN548+3,4%VEON-RX50,3+0,6%IMOEX2 184,45-0,27%RTSI903,9-0,28%RGBI112,51+1,23%RGBITR750,83+1,24%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В ночной атаке США погиб член иранского флота

Ведомости

Член Военно-морских сил КСИР погиб в результате ударов США по объектам в провинции Хузестан на юго-западе Ирана. Об этом сообщает Sky News.

Атаки произошли утром в округах Махшахр, Бандар-Имам и Хамидие. По данным Fars, после удара американских ВС двое ранены.

8 июля президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре заявил, что действие меморандума о взаимопонимании с Ираном «завершено». Так он отреагировал на новые удары КСИР по американским военным целям в Бахрейне и Кувейте.

Что известно об обмене ударами США и Ирана

Политика / Международные новости

7 июля Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) объявило об отзыве лицензии, которая предусматривает разрешение на поставку и продажу нефти и нефтепродуктов из Ирана. По информации агентства, решение связано с атаками на суда в Ормузском проливе. В этот день Reuters со ссылкой на источники в сфере морской безопасности сообщило, что катарский танкер для перевозки сжиженного природного газа Al Rekayyat получил значительные повреждения в результате ракетного обстрела в районе Ормузского пролива.

8 июля США провели новые удары по Ирану, поразив высокоточными боеприпасами более 80 целей. Атаки стали ответом на последние нападения Ирана на коммерческие суда, проходящие через Ормузский пролив.

Читайте также:Как зарубежные СМИ отреагировали на обмен ударами между США и Ираном
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её