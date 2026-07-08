В ночной атаке США погиб член иранского флота
Член Военно-морских сил КСИР погиб в результате ударов США по объектам в провинции Хузестан на юго-западе Ирана. Об этом сообщает Sky News.
Атаки произошли утром в округах Махшахр, Бандар-Имам и Хамидие. По данным Fars, после удара американских ВС двое ранены.
8 июля президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре заявил, что действие меморандума о взаимопонимании с Ираном «завершено». Так он отреагировал на новые удары КСИР по американским военным целям в Бахрейне и Кувейте.
7 июля Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) объявило об отзыве лицензии, которая предусматривает разрешение на поставку и продажу нефти и нефтепродуктов из Ирана. По информации агентства, решение связано с атаками на суда в Ормузском проливе. В этот день Reuters со ссылкой на источники в сфере морской безопасности сообщило, что катарский танкер для перевозки сжиженного природного газа Al Rekayyat получил значительные повреждения в результате ракетного обстрела в районе Ормузского пролива.
8 июля США провели новые удары по Ирану, поразив высокоточными боеприпасами более 80 целей. Атаки стали ответом на последние нападения Ирана на коммерческие суда, проходящие через Ормузский пролив.