Статья опубликована в № 4657 от 20.09.2018 под заголовком: Гостиницы на пенсии
Две гостиницы ВТБ достались компаниям, управляющим пенсионными деньгами
«Турист» перешел бывшим топ-менеджерам структуры Газпромбанка, «Орехово» – фонду «Тринфико»
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Группа «Основа» купила отель «Останкино» (40 000 кв. м) на Ботанической улице в апреле 2017
Booking.com
Как минимум две гостиницы, принадлежавшие Гостиничной компании (входит в группу ВТБ), достались непрофильным инвесторам, выяснили «Ведомости». Владельцем «Туриста» в Ростокине оказалась фирма «Апрель капитал», рассказали два консультанта, работавших с этим отелем, и ее партнер. Представитель ВТБ информацию подтвердил.
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