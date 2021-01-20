Умерла режиссер Галина Долматовская

Ее режиссерские работы: «В переулок сходи Трехпрудный…», «Сваха», «В далекий край…», «Адрес кино – Красногорск», «Иван Мозжухин, или Дитя карнавала», «Дежурство», «Женщина на Мавзолее», «Ильф — двойная экспозиция», «В.С.Возлюбленная солдата», «Примечания к прошлому», «Без антракта», «Серебряковы. Французские этюды» и другие. Она написала сценарии к следующим документальным фильмам: «Где-то возле Огненной Земли…» и «Муза изгнания» (1990), «Уехать…Остаться…» (1992).