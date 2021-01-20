Умерла режиссер Галина Долматовская
Член Союза кинематографистов России, режиссер и сценарист документального кино Галина Долматовская умерла на 82-ом году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов.
«На 82-ом жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, режиссера и сценариста документального кино, киноведа, писателя Долматовской Галины Евгеньевны», — говорится в сообщении.
Долматовская окончила факультет журналистики МГУ, работала в «Литературной газете», научно-исследовательском институте киноискусства, Российском Институте культурологии. Она является доктором искусствоведения, профессором, лауреатом премии Москвы (2001).
Ее режиссерские работы: «В переулок сходи Трехпрудный…», «Сваха», «В далекий край…», «Адрес кино – Красногорск», «Иван Мозжухин, или Дитя карнавала», «Дежурство», «Женщина на Мавзолее», «Ильф — двойная экспозиция», «В.С.Возлюбленная солдата», «Примечания к прошлому», «Без антракта», «Серебряковы. Французские этюды» и другие. Она написала сценарии к следующим документальным фильмам: «Где-то возле Огненной Земли…» и «Муза изгнания» (1990), «Уехать…Остаться…» (1992).