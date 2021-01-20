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Умерла режиссер Галина Долматовская

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Член Союза кинематографистов России, режиссер и сценарист документального кино Галина Долматовская умерла на 82-ом году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов.

«На 82-ом жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, режиссера и сценариста документального кино, киноведа, писателя Долматовской Галины Евгеньевны», — говорится в сообщении.

Долматовская окончила факультет журналистики МГУ, работала в «Литературной газете», научно-исследовательском институте киноискусства, Российском Институте культурологии. Она является доктором искусствоведения, профессором, лауреатом премии Москвы (2001).

Ее режиссерские работы: «В переулок сходи Трехпрудный…», «Сваха», «В далекий край…», «Адрес кино – Красногорск», «Иван Мозжухин, или Дитя карнавала», «Дежурство», «Женщина на Мавзолее», «Ильф — двойная экспозиция», «В.С.Возлюбленная солдата», «Примечания к прошлому», «Без антракта», «Серебряковы. Французские этюды» и другие. Она написала сценарии к следующим документальным фильмам: «Где-то возле Огненной Земли…» и «Муза изгнания» (1990), «Уехать…Остаться…» (1992).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных