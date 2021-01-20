В Мадриде произошел мощный взрыв

«Сильный взрыв, причины которого неизвестны, произошел в здании в центре Мадрида около трех часов дня. Взорваны три верхних этажа здания, расположенного на улице Толедо», — говорится в публикации El Pais. El Mundo подтверждает эту информацию. Сейчас территория, на которой находятся дом престарелых и школа, оцеплена. Пожарные не пускают никого в зону поражения.