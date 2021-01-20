В Мадриде произошел мощный взрыв
В центре испанской столицы городе Мадрид произошел мощный взрыв, сообщает газета El Pais.
Acaba de haber una explosión terrible en la Calle Toledo. pic.twitter.com/CggzntAmtQ— Leire Ariz Sarasketa (@leireariz) January 20, 2021
«Сильный взрыв, причины которого неизвестны, произошел в здании в центре Мадрида около трех часов дня. Взорваны три верхних этажа здания, расположенного на улице Толедо», — говорится в публикации El Pais. El Mundo подтверждает эту информацию. Сейчас территория, на которой находятся дом престарелых и школа, оцеплена. Пожарные не пускают никого в зону поражения.
Испанские пользователи Twitter публикуют фото места инцидента, на котором видно разрушенное здание, дым и заваленная обломками конструкций улица. Они предполагают, что причиной случившегося мог стать взрыв газа.
Информации о погибших и пострадавших пока нет.