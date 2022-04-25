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Общество

На нефтебазе в Брянске произошел пожар

Ведомости

Резервуары загорелись на территории нефтебазы в Брянске, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Брянской области.

«Что пожар есть, МЧС подтвердили <…>. О том, что это резервуары, тоже подтверждение есть. Все службы выехали на место», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В МЧС рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 02:00 мск. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Ведомство указывало, что возгорание произошло на Московском проспекте Фокинского района Брянска, писали «РИА Новости».

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1 апреля около 6:00 на нефтебазе в Белгороде начался пожар. Губернатор области Вячеслав Гладков заявлял, что он возник вследствие авиаударов двух вертолетов Вооруженных сил Украины. По данным Минобороны, удар по нефтебазе в Белгороде нанесли украинские Ми-24.

Всего шесть из семи граничащих с Украиной регионов ввели «желтый», или высокий, уровень террористической опасности. Это Курская, Брянская и Белгородская области, а также отдельные районы Воронежской области, Краснодарского края и Республики Крым. Ростовская область, которая граничит с ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей, не повышала уровень террористической опасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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