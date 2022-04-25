На нефтебазе в Брянске произошел пожар
Резервуары загорелись на территории нефтебазы в Брянске, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Брянской области.
«Что пожар есть, МЧС подтвердили <…>. О том, что это резервуары, тоже подтверждение есть. Все службы выехали на место», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В МЧС рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 02:00 мск. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Ведомство указывало, что возгорание произошло на Московском проспекте Фокинского района Брянска, писали «РИА Новости».
1 апреля около 6:00 на нефтебазе в Белгороде начался пожар. Губернатор области Вячеслав Гладков заявлял, что он возник вследствие авиаударов двух вертолетов Вооруженных сил Украины. По данным Минобороны, удар по нефтебазе в Белгороде нанесли украинские Ми-24.
Всего шесть из семи граничащих с Украиной регионов ввели «желтый», или высокий, уровень террористической опасности. Это Курская, Брянская и Белгородская области, а также отдельные районы Воронежской области, Краснодарского края и Республики Крым. Ростовская область, которая граничит с ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей, не повышала уровень террористической опасности.