На нефтебазе в Брянске произошел пожар

Всего шесть из семи граничащих с Украиной регионов ввели «желтый», или высокий, уровень террористической опасности. Это Курская, Брянская и Белгородская области, а также отдельные районы Воронежской области, Краснодарского края и Республики Крым. Ростовская область, которая граничит с ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей, не повышала уровень террористической опасности.