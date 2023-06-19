В Северной Атлантике у места крушения «Титаника» пропала подлодка

Самый большой пассажирский лайнер XX века «Титаник» потерпел крушение в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года в более чем 600 км к юго-востоку от канадского острова Ньюфаундленд. На борту находились 2208 человек. По разным оценкам, в результате крушения погибли от 1495 до 1635 человек.