В Северной Атлантике у места крушения «Титаника» пропала подлодка
Спасатели ищут пропавший без вести пилотируемый подводный аппарат, который, предположительно, спускался к месту крушения «Титаника» в удаленности от побережья канадского острова Ньюфаундленд в Северной Атлантике, передает CNBC News.
Эту информацию телеканалу подтвердили в береговой охране США, а также в компании OceanGate, которая и занимается организацией таких экспедиций.
«Все наше внимание сосредоточено на членах экипажа подводного аппарата и их семьях. Мы глубоко благодарны за обширную помощь, которую мы получили от нескольких правительственных учреждений и компаний в наших усилиях по восстановлению контакта с подводным аппаратом», – сообщили в компании.
Сколько человек находится на борту аппарата не уточняется. По данным сайта OceanGate, вместимость «Титана», самого глубоководного аппарата (4 км) компании – пять человек.
Как отмечает CNBC News, корреспондент телеканала в прошлом году участвовал в спуске к месту крушения Титаника именно на этом аппарате OceanGate. Стоимость участия в такой семидневной экспедиции – около $250 000.
Самый большой пассажирский лайнер XX века «Титаник» потерпел крушение в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года в более чем 600 км к юго-востоку от канадского острова Ньюфаундленд. На борту находились 2208 человек. По разным оценкам, в результате крушения погибли от 1495 до 1635 человек.