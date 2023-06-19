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В Северной Атлантике у места крушения «Титаника» пропала подлодка

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Спасатели ищут пропавший без вести пилотируемый подводный аппарат, который, предположительно, спускался к месту крушения «Титаника» в удаленности от побережья канадского острова Ньюфаундленд в Северной Атлантике, передает CNBC News.

Эту информацию телеканалу подтвердили в береговой охране США, а также в компании OceanGate, которая и занимается организацией таких экспедиций.

«Все наше внимание сосредоточено на членах экипажа подводного аппарата и их семьях. Мы глубоко благодарны за обширную помощь, которую мы получили от нескольких правительственных учреждений и компаний в наших усилиях по восстановлению контакта с подводным аппаратом», – сообщили в компании.

Сколько человек находится на борту аппарата не уточняется. По данным сайта OceanGate, вместимость «Титана», самого глубоководного аппарата (4 км) компании – пять человек.

Как отмечает CNBC News, корреспондент телеканала в прошлом году участвовал в спуске к месту крушения Титаника именно на этом аппарате OceanGate. Стоимость участия в такой семидневной экспедиции – около $250 000.

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Самый большой пассажирский лайнер XX века «Титаник» потерпел крушение в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года в более чем 600 км к юго-востоку от канадского острова Ньюфаундленд. На борту находились 2208 человек. По разным оценкам, в результате крушения погибли от 1495 до 1635 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных