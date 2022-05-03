Как поссорились Илон Маск и Билл Гейтс

22 апреля в Twitter, в аккаунте @wholemarsblog, появились скриншоты переписки в мессенджере самого богатого человека мира, Илона Маска, с другим миллиардером, Биллом Гейтсом. «У тебя еще открыт шорт на полмиллиарда против Tesla?» – спросил Маск, являющийся совладельцем и CEO производителя электромобилей. «Неловко говорить, но я еще его не закрыл», – ответил Гейтс и предложил обсудить вопросы благотворительности. «Извини, не могу всерьез воспринимать твою филантропию в деле изменения климата, когда у тебя огромная короткая позиция против Tesla, компании, которая больше всех делает, чтобы решить проблему изменения климата», – отрезал Маск. Судя по оформлению, утечка произошла именно с его телефона. В тот же день Маск подтвердил в Twitter, что переписка действительно была: «Но я не сливал ее <...> Должно быть, ее получили от друзей друзей».