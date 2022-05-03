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Как поссорились Илон Маск и Билл Гейтс

Вражда двух миллиардеров длится уже второй год
Софья Корепанова
Билл Гейтс и Илон Маск (на фото) уже давно не ладят / HANNIBAL HANSCHKE / AFP

22 апреля в Twitter, в аккаунте @wholemarsblog, появились скриншоты переписки в мессенджере самого богатого человека мира, Илона Маска, с другим миллиардером, Биллом Гейтсом. «У тебя еще открыт шорт на полмиллиарда против Tesla?» – спросил Маск, являющийся совладельцем и CEO производителя электромобилей. «Неловко говорить, но я еще его не закрыл», – ответил Гейтс и предложил обсудить вопросы благотворительности. «Извини, не могу всерьез воспринимать твою филантропию в деле изменения климата, когда у тебя огромная короткая позиция против Tesla, компании, которая больше всех делает, чтобы решить проблему изменения климата», – отрезал Маск. Судя по оформлению, утечка произошла именно с его телефона. В тот же день Маск подтвердил в Twitter, что переписка действительно была: «Но я не сливал ее <...> Должно быть, ее получили от друзей друзей».

На следующий день Маск затвитил весьма злобную шутку в адрес Гейтса – коллаж, на котором слева фотография Гейтса в синей рубашке, а справа – фигурка беременного мужчины в синей майке. Подпись гласила: «На случай, если вам нужно быстро сбить стояк». В воскресенье Маск опубликовал интригующий твит «Прекращаю...». Это вызвало переполох в комьюнити: в те же дни он вел переговоры о покупке социальной сети Twitter, и сразу же возникла версия, что он отказывается от поглощения. Спустя несколько часов миллиардер дополнил твит: «...шутить над Гейтсом из-за шорта Tesla наряду с заявлениями о поддержке борьбы с изменением климата».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных