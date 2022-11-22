Белоруссия просит на 39% поднять тарифы на прокачку по «Дружбе»

Поставки российской нефти в Европу попали под санкции после начала специальной военной операции на Украине, но Евросоюз (ЕС) сделал исключение для транзита по южной ветке «Дружбы» в Венгрию, Словакию и Чехию. Исключение для Чехии будет действовать до конца 2023 г., для Венгрии и Словакии срок не установлен. При этом о планах отказаться от импорта топлива по «Дружбе» ранее заявляли потребители нефти на северной ветке — Германия и Польша. Запрет на морские поставки российской нефти вступит в силу 5 декабря 2022 г., на поставки нефтепродуктов — 5 февраля 2023 г. Одновременно вступит в силу потолок цен на нефть и нефтепродукты из РФ. Его уровень пока не установлен.