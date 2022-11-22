Белоруссия просит на 39% поднять тарифы на прокачку по «Дружбе»Итоговый рост стоимости транзита будет существенно ниже, считают аналитики
Белорусская госкомпания «Гомельтранснефть Дружба» попросила российскую «Транснефть» увеличить тариф на прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» на 39% с 1 января 2023 г. Об этом сообщил 22 ноября официальный представитель российской компании Игорь Демин.
В результате тарифы на маршрутном направлении Унеча (Высокое) — Адамова Застава могут вырасти до 581,44 руб. за 1 т, а на направлении Унеча (Высокое) — Броды до 249,71 руб. за 1 т. «Мы получили соответствующее письмо от наших белорусских коллег, где они просят об увеличении тарифа на 39% с обоснованием того, что они ожидают падения грузооборота по их системе с будущего года в 2 раза», — заявил Демин (цитата по ТАСС).
Сколько нефти поставляется по «Дружбе»
Экспортный нефтепровод «Дружба» начинается в Самарской области, проходит через Брянск и затем разделяется на северную и южную ветки. Северная ветка проходит через Белоруссию в Польшу, Германию и страны Прибалтики, а южная — через Украину в Чехию, Венгрию и Словакию. По данным «Транснефти», в 2021 г. по «Дружбе» было экспортировано 35,9 млн т нефти.
Согласно методике, утвержденной правительствами РФ и Белоруссии, если «Транснефть» и «Гомельтранснефть Дружба» не могут согласовать уровень индексации тарифов на прокачку, его утверждают не позднее 1 февраля антимонопольные ведомства двух стран на уровне прогнозной инфляции в России (12,4% в 2022 г.) плюс 3 п. п. То есть в этом случае тариф вырастет всего на 15,4%.
С 1 февраля 2022 г. тарифы на транзит нефти через территорию Белоруссии выросли на 7,4% по сравнению с уровнем 2021 г. В результате тариф на направлении Унеча (Высокое) — Адамова Застава составил 418,3 российского руб./т, на направлении Унеча (Высокое) — Броды — 179,65 руб./т. «Интерфакс» со ссылкой на источники в январе писал, что изначально белорусская сторона предлагала повысить тариф на 24,5%, но антимонопольные ведомства России и Белоруссии согласовали более низкий уровень.
«Гомельтранснефть Дружба» стала второй компанией за последние два дня, которая попросила «Транснефть» о повышении тарифа на транзит нефти. 21 ноября Демин сообщил, что «Укртранснафта» направила письмо о повышении тарифов на прокачку нефти по территории Украины в 2023 г. По его словам, «Транснефть» изучает письмо и готовит обращение в правительство. Уровень повышения тарифов Демин не уточнил. По данным источников Bloomberg, украинская сторона хочет повысить тариф на 2,1 евро — до 13,6 евро/т в связи с ростом издержек из-за повреждения энергетической инфраструктуры страны. С 1 апреля тариф на транзит нефти через Украину вырос на треть — до 11,5 евро/т.
15 ноября «Транснефть» получила уведомление от украинской стороны о приостановке транзита по «Дружбе» в Венгрию из-за падения напряжения. 16 ноября глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о возобновлении прокачки под низким давлением. По его словам, прокачку по трубопроводу приостановили из-за повреждения трансформаторной станции после удара по территории Украины.
Поставки российской нефти в Европу попали под санкции после начала специальной военной операции на Украине, но Евросоюз (ЕС) сделал исключение для транзита по южной ветке «Дружбы» в Венгрию, Словакию и Чехию. Исключение для Чехии будет действовать до конца 2023 г., для Венгрии и Словакии срок не установлен. При этом о планах отказаться от импорта топлива по «Дружбе» ранее заявляли потребители нефти на северной ветке — Германия и Польша. Запрет на морские поставки российской нефти вступит в силу 5 декабря 2022 г., на поставки нефтепродуктов — 5 февраля 2023 г. Одновременно вступит в силу потолок цен на нефть и нефтепродукты из РФ. Его уровень пока не установлен.
Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман обратил внимание, что белорусская сторона почти каждый год предлагает повысить тариф кратно больше, чем итоговый уровень индексации. «Во многом данный вопрос является политическим, и мы полагаем, что в текущем году итоговый рост тарифа также будет существенно ниже, чем предложение Белоруссии», — считает аналитик. Именно «Гомельтранснефть Дружба», по его словам, сильнее других сторон пострадала из-за отказа Германии и Польши от поставок нефти по нефтепроводу, чем и объясняется прокачивать оставшиеся объемы по более высокой цене. В середине ноября источники «Коммерсанта» сообщали, что польский нефтепереработчик Orlen подал в «Транснефть» заявку на транзит 3 млн т нефти по «Дружбе» в 2023 г.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк считает, что предложение Белоруссии «может быть принято». Он поясняет, что ценообразование, в том числе при установке тарифов на транспортировку, связано с различными экономическими и политическими договоренностями России и Белоруссии, среди которых может быть и сохранение объемов поступлений от транспортировки российской нефти.
Миронюк уточнил, что в марте 2022 г. российскую нефть по «Дружбе» получали в основном шесть нефтеперерабатывающих заводов: по одному в Польше, Венгрии, Словакии, Чехии и два — в Германии. После отказа Германии и Польши от трубопроводной нефти поставки сохранятся на заводы в Венгрии, Словакии и Чехии, которые получили исключение из эмбарго, напомнил он. В результате поставки по южной ветке «Дружбы» могут составить порядка 386 000 барр./сутки — это примерно треть от поставок на все шесть НПЗ, так как наибольший объем поставок приходился на Польшу и Германию, отмечает Миронюк.