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Глава РЖД признал нерешенной проблему с тягой

Трудности возникают с запчастями, локомотивными бригадами и эксплуатацией старой техники
Никита Чернецев
Вячеслав Прокофьев / РИА Новости
Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

РЖД пока не удалось решить вопрос надежности, качественного ремонта и «выдачи» локомотивов под график движения поездов. Об этом сообщил 12 февраля генеральный директор – глава правления госкомпании Олег Белозеров.

Топ-менеджер отметил, что ключевым вопросом остается подача исправной техники «к конкретному поезду на нитку графика». Эта проблема, по его словам, не позволяет обеспечить движение грузовых составов по расписанию.

Глава РЖД подчеркнул, что руководители локомотивного комплекса и сервисных компаний живут показателями «средней температуры по больнице», а локальные мероприятия по совершенствованию его работы не дают должного эффекта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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