Глава РЖД признал нерешенной проблему с тягой

Глава РЖД признал нерешенной проблему с тягойТрудности возникают с запчастями, локомотивными бригадами и эксплуатацией старой техники
РЖД пока не удалось решить вопрос надежности, качественного ремонта и «выдачи» локомотивов под график движения поездов. Об этом сообщил 12 февраля генеральный директор – глава правления госкомпании Олег Белозеров.
Топ-менеджер отметил, что ключевым вопросом остается подача исправной техники «к конкретному поезду на нитку графика». Эта проблема, по его словам, не позволяет обеспечить движение грузовых составов по расписанию.
Глава РЖД подчеркнул, что руководители локомотивного комплекса и сервисных компаний живут показателями «средней температуры по больнице», а локальные мероприятия по совершенствованию его работы не дают должного эффекта.
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