В Роспотребнадзоре рассказали, где продают санкционную продукцию в России

Небольшие объемы продуктов, попавших под эмбарго, в России продают не крупные ритейлеры, а небольшие магазины, заявила начальник правового управления Роспотребнадзора Наталья Андрияшина. Как передает ТАСС, она сказала это на медиафоруме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) «Современный ритейл в экономике России». «Мы на сегодняшний день тоже видим, что в торговле такая продукция находится, находится в небольших количествах, и это проблема не больших торговых сетей, а малого и среднего бизнеса, - сказала она. - Партии этих товаров минимальны, возможности изъятия и уничтожения такой продукции не влияют в целом на картину».

Сейчас прорабатывается вопрос об установлении ответственности за оборот санкционной продукции, отметила чиновница.

Андрияшина также напомнила, что в прошлом году была принята стратегия повышения качества пищевой продукции до 2030 г. «В ближайшее время мы ждем утвержденный план правительства по реализации этой стратегии, он предполагает достаточно обширные мероприятия, нацеленные, в первую очередь, на регулирование законодательных основ, что связано с качеством пищевой продукции», - заявила она.