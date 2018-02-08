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«Газпром» исключил возможность выкупа акций с рынка в ближайшие два года

«Газпром» анализирует возможность выкупа акций с рынка, однако это представляется малореализуемым в перспективе ближайших двух лет, рассказал зампред правления компании Андрей Круглов на Дне инвестора в Лондоне.

«Что касается вопроса выкупа акций, мы часто слышали такие вопросы от инвесторов. И в компании проводили анализ таких возможностей о потенциальном выкупе акций, — сказал Круглов (цитаты по "Интерфаксу"). — Думаю, мы к этому придем».

«Но на самом деле думаю, что в ближайшие пару лет, как было сказано по поводу пика инвестиционного цикла "Газпрома", это представляется малореализуемым», — отметил Круглов.

Инвестиционная программа «Газпрома» на 2018-2019 гг. составляет 1,3-1,4 трлн руб. Инвестиции по группе «Газпром» в 2018 г. Круглов оценил в $27 млрд.

В структуре владения «Газпрома» более 50% приходится на государство (38,37% принадлежит Росимуществу, 10,07% — «Роснефтегазу», 0,89% — «Росгазификации»), 22,86% — на держателей АДР, 22,91% — на прочих зарегистрированных лиц.