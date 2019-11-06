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Роспотребнадзор уточнил число отравившихся сотрудников «Ленты»

В Петербурге увеличилось до 39 человек число госпитализированных после отравления сотрудников ритейлера «Лента», передает «Интерфакс» со ссылкой на Роспотребнадзор. В свою очередь «Петербургский дневник» со ссылкой на ведомство сообщил о 155 отравившихся сотрудниках «Ленты». Из них 54 человека обратились к врачам самостоятельно, 101 человек выявлен в ходе санитарно-эпидемиологических мероприятий управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, отмечает издание.

Ранее, 5 ноября, ведомство сообщило, что после отравления в служебной столовой в больницы были доставлены 26 сотрудников ритейлера, еще у 55 была обнаружена кишечная инфекция. Отравление произошло в начале ноября. Речь идет о сотрудниках магазина, расположенного по адресу: улица Савушкина, 112, а также о сотрудниках офиса «Ленты». В ходе проверки столовой Роспотребнадзор выявил нарушения и временно приостановил ее работу.

«Ведомости» ожидают комментариев от «Ленты». Накануне ритейлер сообщил «Фонтанке», что всего за медицинской помощью обратилось 60 сотрудников компании. «Нам известно об обращении сотрудников центрального офиса «Ленты» к врачу с симптомами кишечной инфекции. Мы предполагаем, что источником заболевания является курица, поставляемая в столовую офиса компании ООО «Серволюкс Восток», – сообщила пресс-служба «Ленты». Как уточнили в компании, эта продукция поставлялась только в столовую офиса, но не в магазины.

«Лента» – крупнейшая сеть гипермаркетов и четвертый по величине ритейлер в России. Компания основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге, владеет 246 гипермаркетами в 88 городах России и 130 супермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах.