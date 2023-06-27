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«Коммерсантъ»: «Русагро» договорилась о покупке 50% в производителе майонеза «Ряба»

Ведомости

ГК «Русагро», основанная бывшим сенатором Вадимом Мошковичем, договорилась о покупке контроля в Нижегородском масложировом комбинате (ГК НМЖК), который производит майонезы фирмы «Ряба» и соусы Astoria. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Представители «Русагро» подтвердили «в неофициальном порядке», что речь идет о приобретении 50% ГК НМЖК у российских акционеров. По данным ЕГРЮЛ, с 23 июня гендиректором производственно-коммерческой фирмы (ПКФ) «Профит», которая владеет предприятиями НМЖК, стал топ-менеджер холдинга «Солнечные продукты» Ян Кубинский. Уточняется, что «Русагро» приобрел часть активов этого холдинга. 

Сделка пока не закрыта, интеграция может завершиться до конца года, рассказали источники газеты. По информации «Коммерсанта», сделка позволит двум компаниям получить синергию на рынке масложировой продукции, а также выйти в новые категории и рынки сбыта. В частности, контроль над НМЖК позволит «Русагро» увеличить долю на рынке майонеза в России с 15% до 28%, а также занять 33% рынка потребительского маргарина и спредов.

О том, что «Русагро» готовится к покупке доли у НМЖК, «Коммерсантъ» писал в ноябре 2022 г. У НМЖК есть масложировые комбинаты в Нижнем Новгороде и Самаре, а также маслоэкстракционные заводы в Урюпинске и Сорочинске. По итогам прошлого года выручка «Русагро» выросла на 8% до 240,23 млрд руб., EBITDA оказалась на уровне 45,01 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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