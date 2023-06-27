«Коммерсантъ»: «Русагро» договорилась о покупке 50% в производителе майонеза «Ряба»

Сделка пока не закрыта, интеграция может завершиться до конца года, рассказали источники газеты. По информации «Коммерсанта», сделка позволит двум компаниям получить синергию на рынке масложировой продукции, а также выйти в новые категории и рынки сбыта. В частности, контроль над НМЖК позволит «Русагро» увеличить долю на рынке майонеза в России с 15% до 28%, а также занять 33% рынка потребительского маргарина и спредов.