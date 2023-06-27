Госдума приняла закон об антимонопольных ограничениях для маркетплейсов и агрегаторов
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, который наделяет Федеральную антимонопольную службу (ФАС) правом определения доминирующего положения среди маркетплейсов и агрегаторов, а также вводит понятие «сетевой эффект». Об этом говорится на сайте думской электронной базы.
Закон был внесен в нижнюю палату парламента правительством в июле 2022 г. В первом чтении он был принят 10 ноября 2022 г., а во втором – 22 июня. Согласно тексту пояснительной записки, документ был разработан «в целях совершенствования антимонопольного регулирования в условиях развития цифровой экономики».
По мнению авторов инициативы, некоторые цифровые компании заняли доминирующее положение на рынке и оказывают влияние на реальный сектор экономики. В связи с этим органам ФАС необходимо учитывать влияние сетевых эффектов – цифровых компаний на условия обращения товаров на рынке. Помимо этого, сетевые эффекты могут затруднить выход новых игроков на товарный рынок.
В ходе обсуждения законопроекта ЦБ и комитет Госдумы по IT призывали уточнить формулировки, поскольку в противном случае под сферу действия закона могли попасть традиционные финансовые биржи и все сайты в интернете. Между тем, на самом деле мера должна была коснуться только агрегаторов онлайн-торговли.
Действие закона будет распространяться только на те платформы, которые удовлетворяют следующим условиям: объем сделок между сторонними продавцами и покупателями на них составляет не менее 35% от общего объема рынка таких сделок, а их выручка за год должна превышать 2 млрд руб.