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Бизнес

Госдума приняла закон об антимонопольных ограничениях для маркетплейсов и агрегаторов

Ведомости

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, который наделяет Федеральную антимонопольную службу (ФАС) правом определения доминирующего положения среди маркетплейсов и агрегаторов, а также вводит понятие «сетевой эффект». Об этом говорится на сайте думской электронной базы.

Закон был внесен в нижнюю палату парламента правительством в июле 2022 г. В первом чтении он был принят 10 ноября 2022 г., а во втором – 22 июня. Согласно тексту пояснительной записки, документ был разработан «в целях совершенствования антимонопольного регулирования в условиях развития цифровой экономики».

По мнению авторов инициативы, некоторые цифровые компании заняли доминирующее положение на рынке и оказывают влияние на реальный сектор экономики. В связи с этим органам ФАС необходимо учитывать влияние сетевых эффектов – цифровых компаний на условия обращения товаров на рынке. Помимо этого, сетевые эффекты могут затруднить выход новых игроков на товарный рынок.

В ходе обсуждения законопроекта ЦБ и комитет Госдумы по IT призывали уточнить формулировки, поскольку в противном случае под сферу действия закона могли попасть традиционные финансовые биржи и все сайты в интернете. Между тем, на самом деле мера должна была коснуться только агрегаторов онлайн-торговли.

Действие закона будет распространяться только на те платформы, которые удовлетворяют следующим условиям: объем сделок между сторонними продавцами и покупателями на них составляет не менее 35% от общего объема рынка таких сделок, а их выручка за год должна превышать 2 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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