«Коммерсантъ»: Haier ликвидирует юрлицо Candy в России
Китайский производитель бытовой техники Haier Group решил ликвидировать российское юрлицо «Канди С.Н.Г.». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к российскому представительству Candy.
Собеседник утверждает, что такое решение головная структура компании приняла из-за «низкой прибыльности» российского юрлица. Он также напомнил, что производство бытовой техники Candy в Кирове было приостановлено, так как завод в том числе должен был работать и на Европу.
По его словам, до начала спецоперации России на Украине на предприятии планировалось собирать до 1 млн единиц техники в год, но после введения санкций производство сократилось до не более 300 000–400 000 единиц. Источник уточнил, что в ходе ликвидации часть сотрудников будет уволена, других переведут в Haier.
«Коммерсантъ» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакса» пишет, что выручка ООО «Канди С.Н.Г.» в 2022 г. составила 10,8 млрд руб., чистая прибыль – 455 млн руб. Собеседник издания среди производителей бытовой техники говорит, что выручка компании в 2023 г. «значительно сократилась, что привело к убытку».
В апреле Candy приостановил работу завода в Кирове, писал ранее «Коммерсантъ». Тогда источник утверждал, что причиной стало затоваривание, отсутствие спроса и повышение курса валют. В частности, из-за последнего компания потеряла 15% прибыли, заявил он.
Численность сотрудников завода Candy в Кирове составляет 546 человек, его мощности позволяют выпускать более 2000 стиральных машин в день, говорится на сайте «Весты». На заводе идет серийное производство 192 моделей стиральных и стирально-сушильных машин. Ключевыми брендами являются Candy и Hoover. Уточняется, что бытовая техника Candy выпускается на заводе с 2005 г. В 2018 г. предприятие перешло к корпорации Haier.