«Коммерсантъ»: Haier ликвидирует юрлицо Candy в России

По его словам, до начала спецоперации России на Украине на предприятии планировалось собирать до 1 млн единиц техники в год, но после введения санкций производство сократилось до не более 300 000–400 000 единиц. Источник уточнил, что в ходе ликвидации часть сотрудников будет уволена, других переведут в Haier.