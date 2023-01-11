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Состоятельные клиенты чаще других открывали вклады в юанях

Депозиты в китайской валюте пока непривычны для россиян
Наталья Заруцкая
Вклады в юанях непривычны для российских вкладчиков, а доходность и волатильность китайской валюты также не добавляют им привлекательности в массовом сегменте / Евгений Разумный / Ведомости

Вклады в юанях пока являются прерогативой богатых граждан. Об этом «Ведомостям» сообщили представители российских банков. В Альфа-банке, Дом.РФ и банке «Санкт-Петербург» видят основной запрос на такие депозиты в основном со стороны премиальных клиентов. Сбербанк, ВТБ, Новикомбанк, «Зенит», «Уралсиб», Экспобанк, Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) и Росдорбанк предлагают депозиты в китайской валюте всем клиентам, но средний чек составляет довольно крупную сумму, а некоторые игроки устанавливают высокий минимальный взнос.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных