Состоятельные клиенты чаще других открывали вклады в юанях

Вклады в юанях пока являются прерогативой богатых граждан. Об этом «Ведомостям» сообщили представители российских банков. В Альфа-банке, Дом.РФ и банке «Санкт-Петербург» видят основной запрос на такие депозиты в основном со стороны премиальных клиентов. Сбербанк, ВТБ, Новикомбанк, «Зенит», «Уралсиб», Экспобанк, Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) и Росдорбанк предлагают депозиты в китайской валюте всем клиентам, но средний чек составляет довольно крупную сумму, а некоторые игроки устанавливают высокий минимальный взнос.