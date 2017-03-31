Пошлины на ввоз шуб будут снижены с 10 до 8%

Подкомиссия по таможенно-тарифному, нетарифному регулированию приняла решение о снижении с 10 до 8% ставки импортной пошлины в отношении меховой одежды до 31 декабря 2018 г., говорится в сообщении Минэкономразвития по итогам прошедшего в пятницу заседания под председательством министра экономического развития Максима Орешкина.

«Для снижения издержек малого и среднего бизнеса при реализации проекта по маркировке меховых изделий принято решение о снижение с 10 до 8% ставки ввозной таможенной пошлины в отношении предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий из натурального меха на временной основе сроком до 31 декабря 2018 г., что также будет способствовать сокращению объемов нелегально ввозимых товаров одновременно с ростом легального импорта и, в свою очередь, повлечет за собой увеличение таможенных сборов и поступлений в бюджет России», - говорится в сообщении министерства.

В сентябре 2015 г. главы правительств стран ЕАЭС подписали соглашение о пилотном проекте по маркировке меховых изделий специальными контрольными RFID-метками. Механизм заработал с апреля 2016 г. в пилотном режиме на добровольной основе, с 12 августа маркировка стала обязательной, а с 1 декабря продажа немаркированных изделий запрещена.