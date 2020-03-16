ФРС объявила об экстренных мерах поддержки экономики США
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила свою базовую ставку на полный процентный пункт, до 0,25%. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье, 15 марта заявлении федерального комитета по операциям на открытом рынке (руководящий орган ФРС).
«Последствия коронавируса будут оказывать воздействия на экономическую активность в краткосрочной перспективе, и это представляет угрозу для экономических перспектив. В свете этого развития событий комитет принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0-0,25%», — отмечается в заявлении. Это позволит увеличить облигационные запасы центробанка США на $700 млрд, говорится в нем.
ФРС будет держать процентные ставки около нуля «до тех пор, пока она не будет уверена, что экономика выдержала недавние события и находится на пути к достижению своих максимальных целей занятости и ценовой стабильности», подчеркивается в сообщении. Действия американского центробанка скоординированы со всеми центробанками «большой семерки» (G7).
Среди других мер поддержки — предоставление банкам возможности заимствовать средства из дисконтного окна на срок до 90 дней и снижение нормативов резервных требований до нуля процентов. ФРС понизила ставку по постоянным свопам ликвидности в долларах США на 25 базисных пунктов. На минувшей неделе ФРС предприняла ряд действий по ослаблению напряженности на рынке казначейских долгов. Ставку она экстренно понижала в последний раз две недели назад — на полпроцента, чтобы успокоить инвесторов.