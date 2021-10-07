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Курс доллара упал ниже 72 рублей впервые с 16 июня

Ведомости

Стоимость доллара в ходе сегодняшних торгов на Московской бирже опустилась ниже 72 руб. впервые с 16 июня, следует из данных площадки.

Минимальная стоимость валюты на 14.00 составляла 71,9 руб. По состоянию на 14.10 курс доллара составлял 72,04 руб. (упал на 34 коп.), курс евро — 83,33 руб. (упал на 32 коп.).

При этом стоимость декабрьских фьючерсов марки Brent на лондонской бирже ICE составила $80,21 за баррель (-1,073%). А цена ноябрьских фьючерсов нефти марки WTI составила $76,24 за баррель (-1,53%).

Ранее по теме: Курс евро упал ниже 84 рублей впервые более чем за год

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных