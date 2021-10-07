Курс доллара упал ниже 72 рублей впервые с 16 июня
Стоимость доллара в ходе сегодняшних торгов на Московской бирже опустилась ниже 72 руб. впервые с 16 июня, следует из данных площадки.
Минимальная стоимость валюты на 14.00 составляла 71,9 руб. По состоянию на 14.10 курс доллара составлял 72,04 руб. (упал на 34 коп.), курс евро — 83,33 руб. (упал на 32 коп.).
При этом стоимость декабрьских фьючерсов марки Brent на лондонской бирже ICE составила $80,21 за баррель (-1,073%). А цена ноябрьских фьючерсов нефти марки WTI составила $76,24 за баррель (-1,53%).