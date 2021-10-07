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Курс евро опустился ниже 83 рублей впервые с июля прошлого года

Ведомости

Стоимость евро в ходе сегодняшних торгов на Московской бирже к 17:29 мск достигла 82,89 руб., следует из данных площадки. Валюта опустилась ниже 83 руб. впервые с 24 июля 2020 г. На закрытии торгов 6 октября евро стоил 83,65 руб. Таким образом, за день его цена снизилась примерно на 0,7%.

В целом евро постепенно дешевеет с конца августа. Темпы падения его цены по отношению к рублю ускорились 21 сентября. Тогда он стоил 85,63 руб. на закрытии торгов.

Ранее сегодня цена доллара впервые с 16 июня опустилась ниже 72 руб. К 17:29 мск он торговался по 71,69 руб.

По словам аналитиков, рубль дорожает по отношению к мировым валютам на фоне роста нефтяных цен. Сегодня декабрьский фьючерс марки Brent подорожал на 0,6% до $81,59 за баррель. Ранее, 4 октября, топливо преодолело порог в $81 впервые с октября 2018 г. на фоне решения ОПЕК+ сохранить добычу на текущих уровнях.

Нефть марки WTI также растет в цене. 4 октября она впервые с ноября 2014 г. преодолела порог в $78 за баррель. В последующие дни ее ноябрьский фьючерс чуть подешевел, а затем возобновил рост. Сегодня он подорожал более чем на 0,7% до $77,98 за баррель.

Ранее по теме: Курс доллара упал ниже 72 рублей впервые с 16 июня

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных