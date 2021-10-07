Курс евро опустился ниже 83 рублей впервые с июля прошлого года

Нефть марки WTI также растет в цене. 4 октября она впервые с ноября 2014 г. преодолела порог в $78 за баррель. В последующие дни ее ноябрьский фьючерс чуть подешевел, а затем возобновил рост. Сегодня он подорожал более чем на 0,7% до $77,98 за баррель.