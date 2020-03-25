Рынок вяло отреагировал на обращение Путина к нации

Важно, что, как и в западных странах, были оглашены конкретные предложения по социальной поддержке населения и бизнеса, говорит старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. Ситуация на рынке пока в основном определяется внешними факторами и ценами на нефть, добавил он.