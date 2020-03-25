Рынок вяло отреагировал на обращение Путина к нации
С начала обращения президента Владимира Путина в 16.22 мск курс национальной валюты потерял на Московской бирже к 17.08 мск 0,6% и составил 79,01 руб. за доллар США, по отношению к евро рубль также ослаб незначительно — 0,3% — до 85,39 руб. за евро.
Индекс Мосбиржи с начала обращения в 16.22 мск начал снижатьcя – к 17.08 мск потерял 1,2% и составил 2 409 пунктов, долларовый индекс РТС снизился – на 1,7% — до 977 пунктов.
Важно, что, как и в западных странах, были оглашены конкретные предложения по социальной поддержке населения и бизнеса, говорит старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. Ситуация на рынке пока в основном определяется внешними факторами и ценами на нефть, добавил он.