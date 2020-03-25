Страховщики попросили у властей послаблений из-за коронавируса

Также ВСС предложил создать рабочую группу с Минфином и Центробанком, чтобы оценить новые требования к регулированию страховщиков, они хотят отсрочить часть из внедряемых изменений. Кроме того, ВСС считает необходимым пересмотреть часть требований к размещению страховых резервов и собственных средств, а также послабление требований по привлечению страховыми компаниями займов. Страховщикам следует разрешить не формировать стабилизационный резерв с 31 марта 2020 г., говорится в обращении ВСС к властям.