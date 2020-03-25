Страховщики попросили у властей послаблений из-за коронавируса
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) предложил ЦБ, Госдуме, Минфину и премьер-министру Михаилу Мишустину принять ряд мер для сохранения работы страховой отрасли во время пандемии коронавируса. Об этом сообщил президент союза Игорь Юргенс.
В частности, ВСС просит разрешить страховым компаниям проводить урегулирование убытков по сканам документов, присланных в электронном формате, чтобы минимизировать перемещение граждан по городу и контакты с другими людьми. По этой же причине страховщики просят отложить вступление в силу ряда нормативных требований закона о техосмотре.
Также ВСС предложил создать рабочую группу с Минфином и Центробанком, чтобы оценить новые требования к регулированию страховщиков, они хотят отсрочить часть из внедряемых изменений. Кроме того, ВСС считает необходимым пересмотреть часть требований к размещению страховых резервов и собственных средств, а также послабление требований по привлечению страховыми компаниями займов. Страховщикам следует разрешить не формировать стабилизационный резерв с 31 марта 2020 г., говорится в обращении ВСС к властям.
Страховщики также попросили снизить или отменить штрафы за несвоевременную сдачу различных отчетов, увеличить сроки ответов на запросы и предписания Центробанка, а также заморозить до конца 2020 г. переход к раскрытию информации о страховых продуктах внедрением ключевых информационных документов (КИД).