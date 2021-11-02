Белоруссия поставит 500 мегаватт Украине по договору об аварийной помощи
Белоруссия поставит Украине 500 МВт электроэнергии в рамках договора об оказании аварийной помощи, сообщила пресс-служба министерства энергетики страны в Telegram-канале.
«2 ноября с 14.00 в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт», — говорится в сообщении.
Отмечается, что поставки осуществляются по запросу украинской стороны до 21.00. При этом подчеркивается, что о заключении долгосрочных коммерческих контрактах в данном случае речи не идет.
Как сообщал «Интерфакс», Украинская Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в мае установила запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии сроком до конца сентября. Затем он был продлен на октябрь. Отмечалось, что решение связано с планами Украины присоединиться к энергосистеме континентальной Европы ENTSO-E и выйти из параллельной работы с энергосистемами РФ и Белоруссии. Позднее сообщалось, что комиссия не будет продлевать запрет на ноябрь.