Банк России повысил курс доллара на 7 сентября до 89,8 рубля
Банк России повысил на 7 сентября официальный курс доллара почти на 12 коп. до 89,8225 руб. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 7 сентября вырос чуть более чем на 52 коп. – до 99,7156 руб. Курс юаня завтра составит 12,5387 руб., это близко к значению сегодняшнего дня.
По данным на 6 сентября курс доллара установлен на уровне 89,7044 руб., курс евро – 99,1927 руб., а курс юаня – 12,5054 руб.
12 июня США ввели санкции против Мосбиржи и входящих в ее группу Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). После этого биржа прекратила торги долларами и евро, а 27 июня НКЦ вернул участникам торгов и их клиентам доллары США и евро. Курс этих валют устанавливается на основе информации о внебиржевых сделках между банками, заключенных в течение дня до 15:30 мск.