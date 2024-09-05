Центробанк повысил курс доллара на 6 сентября до 89,7 рубля
Банк России повысил на 6 сентября официальный курс доллара на 77 коп. до 89,7044 руб., а курс евро – на 1 руб. 12 коп. до 99,1927 руб. Информация опубликована на сайте регулятора.
Курс юаня составит 12,5054 руб., что близко к значению предыдущего дня.
По данным на 5 сентября курс доллара составляет 88,9288 руб., курс евро – 98,0725 руб., а курс юаня – 12,5086 руб.
5 сентября на пленарном заседании ВЭФ-2024 президент России Владимир Путин заявил, что РФ не проводит политику «дедолларизации». «Мы ведь не отказывались от расчетов в долларах, нам отказали в расчетах, и мы вынуждены искать другие возможности», – уточнял глава государства.
В июне американские власти ввели санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). На сегодняшний день граждане и компании не могут покупать и продавать доллары США и евро на бирже, но могут продолжать проводить сделки через российские банки.