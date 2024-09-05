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Центробанк повысил курс доллара на 6 сентября до 89,7 рубля

Ведомости

Банк России повысил на 6 сентября официальный курс доллара на 77 коп. до 89,7044 руб., а курс евро – на 1 руб. 12 коп. до 99,1927 руб. Информация опубликована на сайте регулятора.

Курс юаня составит 12,5054 руб., что близко к значению предыдущего дня.

По данным на 5 сентября курс доллара составляет 88,9288 руб., курс евро – 98,0725 руб., а курс юаня – 12,5086 руб.

5 сентября на пленарном заседании ВЭФ-2024 президент России Владимир Путин заявил, что РФ не проводит политику «дедолларизации». «Мы ведь не отказывались от расчетов в долларах, нам отказали в расчетах, и мы вынуждены искать другие возможности», – уточнял глава государства.

В июне американские власти ввели санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). На сегодняшний день граждане и компании не могут покупать и продавать доллары США и евро на бирже, но могут продолжать проводить сделки через российские банки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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