Минфин объяснил задержку с выпуском ОФЗ в юанях

Минфин объяснил задержку с выпуском ОФЗ в юаняхРоссии нужно прежде построить депозитарный мост с Пекином
Выпуск Россией суверенных облигаций, номинированных в юанях и других дружественных валютах, задерживается, потому что пока Москве не удалось построить депозитарные мосты с Китаем и другими странами. Об этом замминистра финансов Иван Чебесков рассказал журналистам в кулуарах форума «Цифровые финансы: новая экономическая реальность», организованном рейтинговым агентством АКРА.
Россия могла бы выпускать панда-бонды (так называют еврооблигации, которые выпускаются в финансовой инфраструктуре КНР), заметил Чебесков: так делают многие страны, но Москва исторически и особенно с учетом «последнего опыта», хочет использовать собственную инфраструктуру для выпуска таких бумаг. Это наиболее благоприятный вариант для России, считает Чебесков, но с этой целью ей необходимо построить мост между отечественным и китайским центральными депозитариями – НРД и ChinaClear, или CCDC (China Central Depository and Clearing).
«Поэтому сейчас это, скорее, вопрос не политической воли, а объединения нашего рынка с дружественными странами. Мы над этим сейчас работаем», – сообщил Чебесков.
Существенных подвижек в переговорах с Пекином о запуске депозитарного моста пока что нет, сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с их ходом. Он объясняет это с отсутствием у местных властей политической воли на это.
Депозитарные мосты нужны, чтобы нивелировать инфраструктурные риски при инвестициях в иностранные финансовые инструменты и привлекать инвестиции из-за рубежа, говорила «Ведомостям» аналитик по макроэкономике УК «Ингосстрах-инвестиции» Анастасия Власова. Построение депозитарного моста между Россией и Китаем даст возможность инвесторам из КНР активизировать участие на российском фондовом рынке, а россиянам – на китайском, замечала она.
НРД совместно с Газпромбанком (ГПБ) при участии Минфина и ЦБ с 2015 г. разрабатывает проект создания депозитарного моста с ChinaClear. Построение таких мостов с дружественными странами будет способствовать прямому доступу на рынки для инвесторов, проведению расчетов и выпуску ценных бумаг в национальных валютах, но развитие таких отношений зависит «от готовности сторон», писал Банк России в проекте основных направлений развития финансового рынка на 2024-2026 гг.
Но проект депозитарного моста между Россией и Китаем уперся в политическую волю Пекина, говорили ранее «Ведомостям» два собеседника, знакомые с ходом переговоров, и федеральный чиновник. Это проект, который изначально обсуждался на высоком политическом уровне, – вся история в принципе завязана на одобрении политического руководства КНР, замечал другой собеседник. Принятие окончательного решения зависит от местного центробанка – Народного банка Китая (НБК), говорил один из собеседников, но с чем именно связаны сомнения китайских чиновников, ему не известно.
Возможно, Пекин пугает перспектива массивного оттока средств в юанях из материкового Китая, поскольку китайский рынок капитала в целом очень сильно регулируется и достаточно закрыт, рассуждал один из собеседников. Источник, близкий к обсуждению расчетов в рамках БРИКС, предполагал, что китайцы не готовы вступать в конфликт с США, на которых у них «завязана» экономика.