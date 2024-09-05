Минфин объяснил задержку с выпуском ОФЗ в юанях

Но проект депозитарного моста между Россией и Китаем уперся в политическую волю Пекина, говорили ранее «Ведомостям» два собеседника, знакомые с ходом переговоров, и федеральный чиновник. Это проект, который изначально обсуждался на высоком политическом уровне, – вся история в принципе завязана на одобрении политического руководства КНР, замечал другой собеседник. Принятие окончательного решения зависит от местного центробанка – Народного банка Китая (НБК), говорил один из собеседников, но с чем именно связаны сомнения китайских чиновников, ему не известно.