Мосбиржа ограничила торги расписками Noventiiq

Обмен бумаг будет происходить в три этапа. На первом этапе в обмен на одну расписку Noventiiq инвестор получит одну акцию «Софтлайн». На втором этапе – через 12 месяцев – участник обмена получит еще одну акцию «Софтлайн» в расчете на каждую акцию, которой он владеет, но не более, чем в рамках первого этапа. На третьем этапе – через 24 месяца – участник обмена получит еще одну акцию «Софтлайн» в расчете на каждую акцию компании, находящуюся в его владении.