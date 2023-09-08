Мосбиржа ограничила торги расписками Noventiiq
Мосбиржа сообщила, что с 8 сентября 2023 г. ограничивает торговлю глобальными депозитарными расписками (ГДР) на обыкновенные акции Noventiiq в связи с предстоящим прекращением торгов.
Так, с 8 по 22 сентября 2023 г. допустимыми являются коды расчетов – Т+1, с которыми можно заключать сделки не позднее 21 сентября. С 23 по 25 сентября 2023 г. допустимыми кодами расчетов будут Т0 и Z0, а с 26 сентября уже не будет допустимых кодов расчетов.
Стоимость расписок компании 8 сентября на Мосбирже снижалась на 5% до 208,9 руб. По состоянию на 12:12 мск они стоили 219,5 руб. (-0,23%). В то же время индекс Мосбиржи составлял 3 139,3 пункта (-0,94%). С начала года он вырос на 45%, расписки компании – на 135%.
31 июля Noventiiq подала заявку на исключение своих ГДР из списка торгов Московской биржи. Это связано с разделением бизнеса Noventiiq на российский и международный.
Российское подразделение «Софтлайн», образованное в ходе разделения, предложило обменять ГДР Noventiiq на акции «Софтлайн». Компания ожидает, что торги ее акциями на Мосбирже и «СПБ бирже» начнутся 26 сентября под тикером SOFL.
Обмен бумаг будет происходить в три этапа. На первом этапе в обмен на одну расписку Noventiiq инвестор получит одну акцию «Софтлайн». На втором этапе – через 12 месяцев – участник обмена получит еще одну акцию «Софтлайн» в расчете на каждую акцию, которой он владеет, но не более, чем в рамках первого этапа. На третьем этапе – через 24 месяца – участник обмена получит еще одну акцию «Софтлайн» в расчете на каждую акцию компании, находящуюся в его владении.
«Софтлайн» – ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг.