«Мои инвестиции» обновили топ-10 российских акций
Эксперты Telegram-канала «Мои инвестиции» обновили топ-10 российских акций, отмечая, что в совокупности включенные в список бумаги с 22 августа выросли на 4%, в то время как индекс Мосбиржи - на 6,1%.
Из подборки 8 сентября эксперты исключили акции Whoosh, ММК и «Северстали», обосновав это финансовыми результатами компаний по МСФО за первое полугодие 2023 г. и тем, что в ближайшее время не ожидается других новостных драйверов.
В то же время команда «Моих инвестиций» добавила привилегированные акции «Транснефти» в связи с тем, что компания представила сильную отчетность за первое полугодие и планирует сплит акций.
Кроме того, в топ-10 вошли акции «Группы Позитив» на фоне потенциального объявления результатов запуска продаж метапродукта MaxPatrol O2, а также ожиданий роста выручки во втором полугодии 2023 г.
Также в список добавлены акции «Мечела» на фоне ожиданий восстановления операционных показателей компании, акции «Русала», отмечая, что бумаги имеют привлекательную оценку при текущей ценовой конъюнктуре и ожидается потенциальное восстановление цен на алюминий.