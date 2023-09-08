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Инвестиции

«Мои инвестиции» обновили топ-10 российских акций

Ведомости

Эксперты Telegram-канала «Мои инвестиции» обновили топ-10 российских акций, отмечая, что в совокупности включенные в список бумаги с 22 августа выросли на 4%, в то время как индекс Мосбиржи - на 6,1%.

Из подборки 8 сентября эксперты исключили акции Whoosh, ММК и «Северстали», обосновав это финансовыми результатами компаний по МСФО за первое полугодие 2023 г. и тем, что в ближайшее время не ожидается других новостных драйверов. 

В то же время команда «Моих инвестиций» добавила привилегированные акции «Транснефти» в связи с тем, что компания представила сильную отчетность за первое полугодие и планирует сплит акций.

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Кроме того, в топ-10 вошли акции «Группы Позитив» на фоне потенциального объявления результатов запуска продаж метапродукта MaxPatrol O2, а также ожиданий роста выручки во втором полугодии 2023 г.

Также в список добавлены акции «Мечела» на фоне ожиданий восстановления операционных показателей компании, акции «Русала», отмечая, что бумаги имеют привлекательную оценку при текущей ценовой конъюнктуре и ожидается потенциальное восстановление цен на алюминий.

Помимо добавленных четырех акций в подборку по-прежнему входят расписки X5 Group и «Группы Эталон», обыкновенные акции «Роснефти», «Лукойла», «Сбера» и префы «Сургутнефтегаза».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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