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Инвестиции

Nvidia и индийская компания Reliance стали партнерами в области ИИ

Ведомости

Американская компания по производству чипов Nvidia и индийская Reliance заявили о формировании партнерства с целью создания языковой модели искусственного интеллекта (ИИ), которая будет обучаться на различных региональных языках Индии. Об этом сообщает Reuters.

Акции Nvidia на премаркете снижались на 0,21% до $461,4, следует из данных NASDAQ. 7 сентября они закрылись на отметке $462,41 (-1,74%).

Nvidia в рамках партнерства предоставит вычислительную мощность, а подразделение Reliance будет управлять и обслуживать облачную инфраструктуру искусственного интеллекта, а также контролировать взаимодействие с клиентами. Их у компании насчитывается около 450 млн.

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В Reliance заявили, что новая инфраструктура ИИ ускорит реализацию ряда ключевых индийских проектов в этой области, включая чат-боты, разработку лекарств, исследования климата и многое другое.

Nvidia – крупнейший в мире разработчик графических ускорителей и процессоров в мире. Она обладает почти монополией на вычислительные системы, используемые для поддержки таких сервисов, как ChatGPT, чат-бот OpenAI с генеративным искусственным интеллектом.

25 августа Nvidia отчиталась выше прогнозов за второй финансовый квартал, который завершился 30 июля. Выручка компании выросла вдвое и достигла рекордных $13,51 млрд по сравнению с прошлогодними $6,7 млрд при консенсусе Refinitiv $11,22 млрд. Чистая прибыль год к году подскочила в 10 раз – с $656 млн до $6,19 млрд, а скорректированная прибыль на акцию составила $2,7 против прогноза в $2,09.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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