Nvidia и индийская компания Reliance стали партнерами в области ИИ
Американская компания по производству чипов Nvidia и индийская Reliance заявили о формировании партнерства с целью создания языковой модели искусственного интеллекта (ИИ), которая будет обучаться на различных региональных языках Индии. Об этом сообщает Reuters.
Акции Nvidia на премаркете снижались на 0,21% до $461,4, следует из данных NASDAQ. 7 сентября они закрылись на отметке $462,41 (-1,74%).
Nvidia в рамках партнерства предоставит вычислительную мощность, а подразделение Reliance будет управлять и обслуживать облачную инфраструктуру искусственного интеллекта, а также контролировать взаимодействие с клиентами. Их у компании насчитывается около 450 млн.
В Reliance заявили, что новая инфраструктура ИИ ускорит реализацию ряда ключевых индийских проектов в этой области, включая чат-боты, разработку лекарств, исследования климата и многое другое.
Nvidia – крупнейший в мире разработчик графических ускорителей и процессоров в мире. Она обладает почти монополией на вычислительные системы, используемые для поддержки таких сервисов, как ChatGPT, чат-бот OpenAI с генеративным искусственным интеллектом.
25 августа Nvidia отчиталась выше прогнозов за второй финансовый квартал, который завершился 30 июля. Выручка компании выросла вдвое и достигла рекордных $13,51 млрд по сравнению с прошлогодними $6,7 млрд при консенсусе Refinitiv $11,22 млрд. Чистая прибыль год к году подскочила в 10 раз – с $656 млн до $6,19 млрд, а скорректированная прибыль на акцию составила $2,7 против прогноза в $2,09.