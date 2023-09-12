Акционеры «Инарктики» утвердили дивиденды в размере 16 рублей на акцию
Акционеры группы «Инарктика» утвердили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за первое полугодие 2023 г. Выплата составит 16 руб. на акцию. Об этом говорится в сообщении компании.
Котировки компании 12 сентября снижались на 1,28% до минимума 991,5 руб. По состоянию на 12:40 мск они стоили 998 руб. (-0,6%). Индекс Мосбиржи в это время находился на уровне 3 145,78 (+0,75%). С начала года он вырос на 46%, бумаги компании – почти на 68%.
Общий размер дивидендов составит 1,4 млрд руб. Крайняя дата покупки бумаг для получения дивидендов назначена на 22 сентября.
При этом компания определила срок выплаты номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему – не позднее 6 октября, другим зарегистрированным в реестре акционерам – не позднее 27 октября.
20 августа «Инарктика» опубликовала финансовые результаты за первое полугодие 2023 г. и 2022 г. Чистая прибыль в первом полугодии обновила исторический рекорд и составила 8,6 млрд руб. (+4% в годовом выражении). По итогам 2022 г. этот показатель вырос до 12,2 млрд руб. (+44%).
Группа «Инарктика» – российская компания, специализируется на производстве и продаже лосося и форели. Она выращивает красную рыбу в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также в озерах Республики Карелии. Группа владеет правами на 35 участков для выращивания лосося и форели и 13 действующих ферм.