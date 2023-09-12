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Инвестиции

Акционеры «Инарктики» утвердили дивиденды в размере 16 рублей на акцию

Ведомости

Акционеры группы «Инарктика» утвердили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за первое полугодие 2023 г. Выплата составит 16 руб. на акцию. Об этом говорится в сообщении компании.

Котировки компании 12 сентября снижались на 1,28% до минимума 991,5 руб. По состоянию на 12:40 мск они стоили 998 руб. (-0,6%). Индекс Мосбиржи в это время находился на уровне 3 145,78 (+0,75%). С начала года он вырос на 46%, бумаги компании – почти на 68%.

Общий размер дивидендов составит 1,4 млрд руб. Крайняя дата покупки бумаг для получения дивидендов назначена на 22 сентября.

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При этом компания определила срок выплаты номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему – не позднее 6 октября, другим зарегистрированным в реестре акционерам – не позднее 27 октября.

20 августа «Инарктика» опубликовала финансовые результаты за первое полугодие 2023 г. и 2022 г. Чистая прибыль в первом полугодии обновила исторический рекорд и составила 8,6 млрд руб. (+4% в годовом выражении). По итогам 2022 г. этот показатель вырос до 12,2 млрд руб. (+44%).

Группа «Инарктика» – российская компания, специализируется на производстве и продаже лосося и форели. Она выращивает красную рыбу в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также в озерах Республики Карелии. Группа владеет правами на 35 участков для выращивания лосося и форели и 13 действующих ферм.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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