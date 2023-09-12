Акционеры «Инарктики» утвердили дивиденды в размере 16 рублей на акцию

Котировки компании 12 сентября снижались на 1,28% до минимума 991,5 руб. По состоянию на 12:40 мск они стоили 998 руб. (-0,6%). Индекс Мосбиржи в это время находился на уровне 3 145,78 (+0,75%). С начала года он вырос на 46%, бумаги компании – почти на 68%.