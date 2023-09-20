Минэнерго предложило многократно увеличить тарифы для майнинг-центров

Как сообщали «Ведомости», потребление электроэнергии для майнинга криптовалют в России в 2022 г. снизилось сразу на 49% до 5 млрд кВт\ч. Согласно расчетам Аналитического центра (АЦ) ТЭК, доля России на мировом рынке майнинга снизилась с максимума 2021 г. до 4,6% за счет «административных ограниченных мер». В предыдущие годы она стабильно росла: в 2019 г. составляла 6%, в 2020 г. – 8%, в 2021 г. – 9%.