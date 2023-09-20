Минэнерго предложило многократно увеличить тарифы для майнинг-центров
Минэнерго предложило многократно увеличить тарифы на передачу электроэнергии для промышленных ферм по майнингу криптовалюты. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, инициатива может коснуться энергодефицитных регионов, включая Иркутскую область, которая считается одной из самых популярных для добычи криптовалюты из-за низких тарифов. Таким образом министерство хочет заставить майнинг-центры уйти в регионы с избытком мощностей.
Новая схема тарифного регулирования майнинг-центров может стать прецедентом, поскольку тарифы на передачу электроэнергии для потребителей одинаковы вне зависимости от их деятельности, отмечает издание, указывая, что в Минэнерго не ответили на его запрос.
Собеседники издания также говорят о намерении Минэнерго создать специальные комиссии для выявления майнинг-центров. Предполагается, что специалисты комиссии будут ездить и проверять оборудование в помещениях юрлиц, а также изучать интернет-трафик и список посещаемых сайтов таких компаний.
По словам владельцев майнинг-ферм, инициатива министерства дискриминирует легальных потребителей электроэнергии и приведет к остановке отрасли из-за убытков.
Как сообщали «Ведомости», потребление электроэнергии для майнинга криптовалют в России в 2022 г. снизилось сразу на 49% до 5 млрд кВт\ч. Согласно расчетам Аналитического центра (АЦ) ТЭК, доля России на мировом рынке майнинга снизилась с максимума 2021 г. до 4,6% за счет «административных ограниченных мер». В предыдущие годы она стабильно росла: в 2019 г. составляла 6%, в 2020 г. – 8%, в 2021 г. – 9%.