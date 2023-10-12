СМИ: стоимость биткойна не вернется к росту в ближайшее время

Боевые действия в Израиле – это событие макроуровня, его влияние не получится уравновесить повышением активности или улучшением настроений инвесторов на крипторынке, добавил эксперт. Биткойн вряд ли будет расти в ближайшее время – для этого нет предпосылок, заключил Сейфей.