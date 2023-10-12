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Инвестиции

СМИ: стоимость биткойна не вернется к росту в ближайшее время

Ведомости

На рынке нет факторов, которые могли бы вернуть стоимость биткойна к росту. Таким мнением поделился с агентством Bloomberg партнер-основатель квантовой торговой компании Dexterity Capital Майкл Сейфей.

Падение биткойна ниже уровня $27 000 продолжается пять дней подряд. На 11.44 мск стоимость криптовалюты составила $26 793, а ее рыночная капитализация – $522,78 млрд. Самую низкую стоимость биткойна в октябре сервис Coinmarketcap зафиксировал в 04.10 мск – $26 541. 

Сейфей отметил, что большинство аналитиков считают основной причиной падения биткойна обострение конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, в тревожных и непонятных условиях трейдеры обычно «склонны отступать».

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Боевые действия в Израиле – это событие макроуровня, его влияние не получится уравновесить повышением активности или улучшением настроений инвесторов на крипторынке, добавил эксперт. Биткойн вряд ли будет расти в ближайшее время – для этого нет предпосылок, заключил Сейфей.

О влиянии эскалации на границе сектора Газа на стоимость криптовалют заявил 10 октября CoinDesk со ссылкой на трейдеров. После обострения конфликта криптоинвесторы стали продавать активы. По подсчетам фьючерсных трейдеров, за сутки объемы ликвидации превысили $100 млн.

Ранее по теме: Трейдеры объяснили падение биткойна обострением конфликта в Израиле

Но, по мнению операционного директора криптовалютной биржи BTSE Джеффа Мея, снижение стоимости биткойна – это временное явление. Он считает, что в скором времени валюта вернется к росту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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