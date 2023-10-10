Трейдеры объяснили падение биткойна обострением конфликта в Израиле

Старший рыночный аналитик FxPro Алекс Купцикевич отметил, что колебания биткойна в ближайшее время будут зависеть от изменения цен на нефть и другие энергоносители. Он отметил, что рост цен на нефть мотивирует инвесторов распродавать акции из-за опасений ужесточения денежно-кредитной политики. Для биткойна это самый серьезный риск, как и для всего рынка криптовалют, резюмировал эксперт.