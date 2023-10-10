Трейдеры объяснили падение биткойна обострением конфликта в Израиле
Конфликт на Ближнем Востоке может вызвать временное падение рынков криптовалют и снизить стоимость рисковых активов, в том числе биткойна. Об этом сообщил CoinDesk со ссылкой на трейдеров.
10 октября рыночная капитализация криптовалют снизилась на 2% до $1,06 трлн к 16:18 мск. После обострения конфликта на границе сектора Газа криптоинвесторы стали продавать свои активы. По подсчетам фьючерсных трейдеров, за сутки объемы ликвидации превысили $100 млн.
9 октября стоимость биткойна снижалась на 2,3% до $27 324. К 10:40 мск 10 октября цена практически восстановилась и составила $27 944. Но в 16:38 мск стоимость криптовалюты снова упала – на 2,2% до $27 350.
Главный операционный директор криптовалютной биржи BTSE Джефф Мей отметил, что падение цены биткойна – это временное явление. По его мнению, в ближайшее время валюта стабилизируется.
Мей добавил, что криптовалюты уже демонстрировали краткосрочные падения на фоне вооруженных конфликтов, но быстро возвращали свою стоимость. По его словам, такие колебания связаны с тенденцией среди инвесторов отказываться от рисковых активов в пользу золота в кризисных ситуациях.
Старший рыночный аналитик FxPro Алекс Купцикевич отметил, что колебания биткойна в ближайшее время будут зависеть от изменения цен на нефть и другие энергоносители. Он отметил, что рост цен на нефть мотивирует инвесторов распродавать акции из-за опасений ужесточения денежно-кредитной политики. Для биткойна это самый серьезный риск, как и для всего рынка криптовалют, резюмировал эксперт.
Рынки отреагировали на эскалацию ближневосточного конфликта ростом волатильности. Сильнее всего военные действия отразились на израильском рынке: индекс биржи Тель-Авива рухнул в моменте более чем на 7%. Курс шекеля к доллару упал до минимума с 2016 г., из-за этого ЦБ Израиля ввел валютные интервенции.
Фондовые рынки отреагировали снижением котировок, а нефть, золото и доллар, наоборот, стали расти. Опрошенные «Ведомостями» эксперты рекомендовали инвесторам увеличить вложения в защитные активы или сектор энергетики. В том числе сейчас стоит обратить внимание на акции китайской золотодобывающей компании Zijin Mining и американских нефтяников ExxonMobil, Chevron и ConocoPhillips, отметили аналитики.