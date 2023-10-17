Сбербанк получил регистрацию иностранного портфельного инвестора в Индии
Сбербанк стал первым российским банком, который получил такой статус в Индии. Местный регулятор выдал финансовой организации лицензию FPI категории I, которая доступна только государственным или связанным с правительством иностранным инвесторам – в основном банкам, независимым фондам благосостояния, инвестиционным и пенсионным фондам, а также компаниям по управлению активами. Лицензия дает банку налоговые льготы в Индии, но при этом вводит жесткие правила раскрытия бенефициарной собственности.
Стоимость акций Сбербанка на фоне новости немного снизилась. Обыкновенные акции компании (АО) к 11.32 мск подешевели на 0,05% до 268 руб., по сравнению с ценой на момент закрытия основной сессии торгов днем ранее. Стоимость привилегированных акций (АП) в это время снизилась на 0,1% до 267,77 руб. Индекс Мосбиржи составил 3244,29 пункта (+0,29%). С начала 2023 г. котировки АО и АП банка увеличились на 89,8%, бенчмарк – на 50,6%.
Вместе со Сбербанком статус иностранного портфельного инвестора в Индии получили еще две компании и два инвестора из России. Это УК «Первая», «Альфа-Капитал Менеджмент», Игорь Носков и Весволод Розанов, уточнило издание.
С 2011 г. в Индии работают филиалы Сбербанка, которые являются ключевыми контрагентами в двусторонней торговле между российскими и индийскими компаниями. Одобрение резервного банка для ведения бизнеса на территории страны российская кредитная организация получила в мае 2010 г. В июне банк запустил денежные переводы в Индию для физлиц.
В I квартале 2023 г. Сбербанк получил близкую к рекордной за квартал прибыль в размере 357,2 млрд руб. Если бизнес банка будет развиваться по такой же траектории, то Сбербанк может заработать более 1,3–1,4 трлн руб. за 2023 г., отметил ранее глава кредитной организации Герман Греф. По его прогнозу, размер дивидендов компании может вернуться к докризисному уровню, но результат будет зависеть от ситуации в экономике.