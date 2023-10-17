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Инвестиции

Сбербанк получил регистрацию иностранного портфельного инвестора в Индии

Ведомости

Совет по ценным бумагам и биржам Индии зарегистрировал Сбербанк в качестве иностранного портфельного инвестора. Об этом сообщило индийское издание Business Standart со ссылкой на регулятора.

Сбербанк стал первым российским банком, который получил такой статус в Индии. Местный регулятор выдал финансовой организации лицензию FPI категории I, которая доступна только государственным или связанным с правительством иностранным инвесторам – в основном банкам, независимым фондам благосостояния, инвестиционным и пенсионным фондам, а также компаниям по управлению активами. Лицензия дает банку налоговые льготы в Индии, но при этом вводит жесткие правила раскрытия бенефициарной собственности. 

Стоимость акций Сбербанка на фоне новости немного снизилась. Обыкновенные акции компании (АО) к 11.32 мск подешевели на 0,05% до 268 руб., по сравнению с ценой на момент закрытия основной сессии торгов днем ранее. Стоимость привилегированных акций (АП) в это время снизилась на 0,1% до 267,77 руб. Индекс Мосбиржи составил 3244,29 пункта (+0,29%). С начала 2023 г. котировки АО и АП банка увеличились на 89,8%, бенчмарк – на 50,6%. 

Вместе со Сбербанком статус иностранного портфельного инвестора в Индии получили еще две компании и два инвестора из России. Это УК «Первая», «Альфа-Капитал Менеджмент», Игорь Носков и Весволод Розанов, уточнило издание.

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С 2011 г. в Индии работают филиалы Сбербанка, которые являются ключевыми контрагентами в двусторонней торговле между российскими и индийскими компаниями. Одобрение резервного банка для ведения бизнеса на территории страны российская кредитная организация получила в мае 2010 г. В июне банк запустил денежные переводы в Индию для физлиц. 

В I квартале 2023 г. Сбербанк получил близкую к рекордной за квартал прибыль в размере 357,2 млрд руб. Если бизнес банка будет развиваться по такой же траектории, то Сбербанк может заработать более 1,3–1,4 трлн руб. за 2023 г., отметил ранее глава кредитной организации Герман Греф. По его прогнозу, размер дивидендов компании может вернуться к докризисному уровню, но результат будет зависеть от ситуации в экономике.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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