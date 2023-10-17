Сбербанк получил регистрацию иностранного портфельного инвестора в Индии

В I квартале 2023 г. Сбербанк получил близкую к рекордной за квартал прибыль в размере 357,2 млрд руб. Если бизнес банка будет развиваться по такой же траектории, то Сбербанк может заработать более 1,3–1,4 трлн руб. за 2023 г., отметил ранее глава кредитной организации Герман Греф. По его прогнозу, размер дивидендов компании может вернуться к докризисному уровню, но результат будет зависеть от ситуации в экономике.