Дивиденды Сбербанка по итогам 2023 года составят не менее 50% прибыли
В проект федерального бюджета на 2024 г. и плановый период 2025-2026 гг. заложено на выплату дивидендов Сбербанка за 2023 г. «не менее 50%» чистой прибыли. Об этом заявил журналистам заместитель министра финансов России Владимир Колычев.
«Не менее – точно, может быть, больше, посмотрим», – сказал Колычев.
Обыкновенные акции «Сбера» в ходе торгов 16 октября дорожали на 2,16% до максимума 269,2 руб. По состоянию на 18:15 мск их стоимость составила 268,66 руб. (+1,95%). Индекс Мосбиржи в это время находился на отметке 3 233,53 пункта (+1,29%). С начала года он вырос на 49%, котировки компании – на 90%.
Ранее о том, что прибыль Сбербанка в 2023 г. может приблизиться к докризисным уровням, но результат будет зависеть от ситуации в экономике, заявил предправления банка Герман Греф. В 2022 г. крупнейший российский банк заработал 270,5 млрд руб. по МСФО. В I квартале 2023 г. «Сбер» получил близкую к рекордной за квартал прибыль в размере 357,2 млрд руб.
Если бизнес банка будет развиваться по такой же траектории, то Сбербанк может заработать более 1,3–1,4 трлн руб. за 2023 г., писали аналитики «Газпромбанк инвестиций». После квартальной отчетности эксперты «Ак барс финанса» повысили оценку чистой прибыли банка по итогам 2023 г. до 1,3 трлн руб. при сохранении средне- и долгосрочных прогнозов динамики его активов.
Чистая прибыль кредитной организации по РПБУ за девять месяцев 2023 г. составила 1,13 трлн руб. при рентабельности капитала 25,3%.
В начале октября РБК сообщал, что федеральный бюджет может получить от Сбербанка рекордные дивиденды в размере 375 млрд руб. в 2024 г. Средства поступят в Фонд национального благосостояния (ФНБ), который владеет контрольным пакетом акций банка. По прогнозу издания, за 2023 г. Сбербанк может выплатить по обыкновенным акциям в сумме 750 млрд руб. дивидендов. РБК предположил, что прогноз Минфина в проекте бюджета на 2024 г. и плановый период 2025-2026 гг. по дивидендным выплатам «Сбера» может равняться чистой прибыли банка за 2023 г. в размере 1,5 трлн руб. Гипотезу подтвердили аналитики «Ренессанс капитала», БКС и инвестбанка «Синара».